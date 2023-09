Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Αττική: Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στο μετρό και διακοπές ρεύματος (εικόνες)

Έβρεξε προβλήματα στην Αττική. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές. "Βροχή" οι κλήσεις στην Πυροσβεστική.

Η κακοκαιρία "Daniel" έφτασε στην Αττική. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι ουρανοί άνοιξαν δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα.

Ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές της Αττικής με βίντεο να αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί πάνω από 110 κλήσεις για να επέμβει στην Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κάποιες για κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική έχει προχωρήσει η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω συσσώρευσης υδάτων στους εξής δρόμους:

-Στην οδό Αγ. Παρασκευής από το ύψος της οδού Αετόπετρας στην περιοχή των Αχαρνών

-Στην οδό Ηρωών Πολυτεχνείου από το ύψος της υπόγειας γέφυρας στην περιοχή της Μαγούλας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

-Στην οδό Αγίας Φιλοθέης στην περιοχή Πικερμίου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Παράλληλα λόγω πτώσης δένδρου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ωκεανίδων στην περιοχή της Ελευσίνας και στα δύο ρεύματα.

Τέλος, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στην Ποσειδώνος και στην Κ. Καραμανλή, στο Ασκληπιείο Βούλας, έπειτα από τις διακοπές λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια του Μετρό σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Πειραιάς- Κηφισιά, ενώ κλειστός παραμένει προσωρινά ο σταθμός του Μετρό Ευαγγελισμός, λόγω εισροής υδάτων στο ανώτερο επίπεδο του σταθμού από τις εισόδους.

Οι συρμοί, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Στο δίκτυο του Τραμ σημειώνονται κατά τόπους καθυστερήσεις στα δρομολόγια ανάλογα με την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε Βριλήσσια, Ολυμπιακό Χωριό, Θρακομακεδόνες, Ζωγράφου, Κηφισιά, Μαρούσι, Πεντέλη, Παλλήνη, Παγκράτι, Περιστέρι, Κέντρο Αθήνας και Ελευσίνα. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΗΕΕ οι διακοπές οφείλονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από πτώση κεραυνών.

Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Έως και αύριο το μεσημέρι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία Daniel που προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε στις 4/9 και επικαιροποιήθηκε με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

α) Σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας) και την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια). Προς το βράδυ θα υπάρξει μικρή εξασθένηση των φαινομένων, αλλά από πολύ νωρίς το πρωί της Πέμπτης τα φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας και τις Σποράδες, θα ενταθούν εκ νέου. Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β) Παροδικά έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σήμερα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής) και την Αττική (κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα), καθώς επίσης στη δυτική Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και την Ήπειρο. Σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προοδευτικά αργά το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

