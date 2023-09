Κοινωνία

Ανθρωποκτονία 36χρονου στον Πειραιά: Στον Εισαγγελέα ο καπετάνιος και τα τρία μέλη του πληρώματος

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν τα τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Στον Εισαγγελέα βρίσκονται από το απόγευμα της Τετάρτης (6/9) ο καπετάνιος και τα τρία μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο με τον πνιγμό του 36χρονου Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά το βράδυ της Τρίτης.

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν πεζή, καθώς υπήρχε πρόβλημα λόγω της έντονης νεροποντής. Ήταν με σκυμμένο κεφάλι, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon της Attica Group, βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας μετά τον φρικιαστικό θάνατο που βρήκε ο 36χρονος όταν τον απώθησαν και τον έριξαν στο νερό ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο την ώρα του απόπλου.

Σε πνιγμό λόγω εισρόφησης θαλασσίου ύδατος,οφείλεται ο θάνατος του 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Επίσης διαπιστώθηκαν μικρές εκδορές στο κεφάλι.

