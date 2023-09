Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Τρίτος νεκρός στην Ελλάδα

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στην Καρδίτσα, αυξάνοντας τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων από την κακοκαιρία.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμού του 82χρονου αγνοούμενου στην Καρδίτσα, η οποία επλήγη από την κακοκαιρία Daniel.

Ο ηλικιωμένος, αγνοούνταν στον Ελληνόπυργο, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου κάτω από φερτά υλικά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο το οποίο δεν μπορούσε να πλησιάσει το σημείο.

O 82χρονος είναι ο τρίτος νεκρός της κακοκαίριας που σαρώνει την χώρα.

