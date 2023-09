Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Ανήλικος συνελήφθη για πλιάτσικο

Μπαράζ συλλήψεων για διαδοχικές απόπειρες αφαίρεσης αντικειμένων, από κτιριακές εγκαταστάσεις εταιρείας, η οποία είχε πληγεί από πυρκαγιά

Η Αστυνομία συνέλαβε στον Ασπρόπυργο επτά άτομα, ανάμεσα τους και έναν ανήλικο, που έκαναν διαδοχικές απόπειρες αφαίρεσης αντικειμένων, από κτιριακές εγκαταστάσεις εταιρείας, η οποία είχε πληγεί από πυρκαγιά στην περιοχή σε προγενέστερο χρόνο.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Ασφάλειας Ασπροπύργου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση: « Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει αταλάντευτα να δρα προς αυτή την κατεύθυνση, διασφαλίζοντας την τάξη και την προστασία των περιουσιών.»

