Κορονοϊός - ΠΟΥ: Καμπανάκι για αύξηση των κρουσμάτων τον χειμώνα

Ανησυχητικές αυξητικές τάσεις των κρουσμάτων του κορονοϊου "βλέπει" ο ΠΟΥ. Έκκληση να ενταθούν οι εμβολιασμοί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρατηρεί «ανησυχητικές τάσεις» αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19 ενόψει του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο και κάνει έκκληση να ενταθούν οι εμβολιασμοί και να παρακολουθείται η εξέλιξη του ιού.

Μολονότι τα δεδομένα για τη λοίμωξη είναι περιορισμένα, επειδή πολλές χώρες σταμάτησαν να τα επικοινωνούν, «παρατηρούμε πάντα ανησυχητικές τάσεις όσον αφορά την Covid-19 όσο πλησιάζει η χειμερινή περίοδος στο βόρειο ημισφαίριο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Οι θάνατοι αυξάνονται σε ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, οι εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη και οι νοσηλείες αυξάνονται σε πολλές περιοχές», πρόσθεσε.

Ο Τέντρος σημείωσε όμως ότι μόνο 43 χώρες, από τις 194 που είναι μέλη του ΠΟΥ, ανέφεραν θανάτους και μόνο 20 έδωσαν στοιχεία στον Οργανισμό για τις νοσηλείες. «Εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλευόμενοι ασθενείς με Covid-19, είπε η Μαρία Βαν Κέρκοβ, η τεχνική αρμόδια του ΠΟΥ για την Covid-19. «Είναι ανησυχητικό επειδή σε ορισμένες χώρες σύντομα ο καιρός θα κρυώσει: οι άνθρωποι τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο όλοι μαζί σε κλειστούς χώρους και οι ιοί που μεταδίδονται αερογενώς, όπως αυτός της Covid-19, επωφελούνται», εξήγησε.

Δεδομένου ότι ταυτόχρονα κυκλοφορούν επίσης οι ιοί της γρίπης και της βρογχιολίτιδας (SRV), η Βαν Κέρκοβ σημείωσε ότι είναι σημαντικό να γίνονται διαγνωστικά τεστ και εμβολιασμοί.

Ο Τέντρος είπε ότι όσον αφορά την Covid-19, η υποπαραλλαγή EG-5 της Όμικρον παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Λίγα κρούσματα της υποπαραλλαγής BA.2.86 έχουν εντοπιστεί σε 11 χώρες και ο ΠΟΥ παρακολουθεί την εξέλιξή της στενά για να αποτιμήσει τη μεταδοτικότητα της.

Σύμφωνα με την Βαν Κέρκοβ, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι τα εμβόλια που υπάρχουν σήμερα προσφέρουν προστασία έναντι της ΒΑ.2.86.

Η βασική ανησυχία του ΠΟΥ αφορά τον ανεπαρκή αριθμό των ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο και δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κάλεσε τους πιο ευάλωτους να μην περιμένουν για να κάνουν την αναμνηστική δόση. «Η αύξηση των νοσηλειών και των θανάτων δείχνει ότι η Covid-19 είναι εδώ για να μείνει και θα εξακολουθήσουμε να χρειαζόμαστε εργαλεία για να την καταπολεμήσουμε» κατέληξε.

