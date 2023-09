Κοινωνία

Blue Horizon: Ποινική διώξη στους κατηγορούμενους

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για το θάνατο του 36χρονου στον Πειραιά.

Σε βάρος του μέλους του πληρώματος, που διακρίνεται στο βίντεο να σπρώχνει με μανία τον άτυχο επιβάτη απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και επικίνδυνη παρέμβαση σε θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Στους άλλους δύο ναυτικούς που ήταν παρόντες στο αδιανόητο περιστατικό ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και επικίνδυνη παρέμβαση σε θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Τέλος, σε βάρος του πλοιάρχου ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη παρέμβαση σε θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Παράλληλα, από την εισαγγελία πρωτοδικών Πειραιά δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για τυχόν ευθύνες από την πλευρά της λιμενικής αρχής.

Μεταξύ άλλων θα ερευνηθεί:

Εάν ήταν παρόντες λιμενικοί κατά τη διάρκεια του απόπλου του πλοίου

Εάν έπραξαν ό,τι προβλέπεται από τη στιγμή που ο 36χρονος έπεσε στη θάλασσα.

Οι συλληφθέντες παραπέμπονται σε ανακριτή για να απολογηθούν.

