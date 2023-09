Κοινωνία

Ανθρωποκτονία 36χρονου στον Πειραιά: συγκλονίζουν οι μαρτυρίες (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων του μοιραίου περιστατικού στο λιμάνι του Πειραια.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ένα αδιανόητο δολοφονικό περιστατικό στο οποίο ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του, συνέβη το βράδυ της Τρίτης στο Λιμάνι του Πειραιά.

Όπως θα δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο, ένας άνδρας επιχείρησε να προλάβει το πλοίο για την Κρήτη, την ώρα που είχε λύσει κάβους, όμως δύο μέλη του πληρώματος τον έσπρωξαν στη θάλασσα και το καράβι συνέχισε κανονικά το ταξίδι του.

Τέσσερα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού με τις μαρτυρίες συγκλονίζουν.

Μια γυναίκα σπαρακτικά φωνάζει από διπλανό πλοίο «σώστε τον». "Τώρα ένας έπεσε μέσα στην θάλασσα - Αν είναι δυνατόν" ακούγεται να φωνάζει ένας άνδρας.

Είναι η στιγμή που το Blue Ηorizon φεύγει από το λιμάνι, αφήνοντας πίσω το άψυχο σώμα του Αντώνη Καρυώτη, του 36χρονου από την Κρητη, να βρίσκεται σε περιδίνηση, μέσα στο νερό. Οι επιβάτες διπλανού πλοίου παρακαλούν κάποιος να παρέμβει

- Σώστε τον... σώστε τον

- Μα, δεν του πέταξε ένα σκοινί

- Σώστε τον, ρε παιδιά... Σώστε τον άνθρωπο, μαζέψτε τον

Η κυρία Μαρία, επιβάτης στο διπλανό πλοίο, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Το ίδιο και ο κύριος Βασίλης. Ναυτικός χρόνια και ο ίδιος, δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ.

Ο Βασίλης Μικρόπουλος, αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει χαρακτηριστικά "Εγώ και μια γυναίκα φωνάζαμε δυνατά και ακόμη είμαι συγχυσμένος με αυτό που είδα. Καλύτερα να μην το έβλεπα".

Η Μαρία Καλτσουνάκη, αυτόπτης μάρτυρας με τη σειρά της αναφέρει: "Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Ήταν μεγάλο το σοκ γιατί δεν το περίμενε άνθρωπος. Τον πετάξανε στη θάλασσα και το ζούσανε. Τόσο απλανές πράγμα δεν το έχω ξαναδει".

Είναι λίγο μετά τις 9 και ο Αντώνης Καρυώτης τρέχει να προλάβει το πλοίο για Ηράκλειο το οποίο ήδη έχει λύσει τους κάβους. Με ένα γρήγορο σάλτο, προλαβαίνει να ανέβει στον καταπέλτη, πριν αυτός σηκωθεί. Τρία μέλη του πληρώματος όμως, μόλις βλέπουν τον νεαρό, πραγματικά τινάζονται και τρέχουν προς το μέρος του. Είναι ο υπαξιωματικός καταστρώματος , ο λοστρόμος και ο ύπαρχος. Ο τελευταίος, με μια ακατανόητη μανία όπως καταγγέλλουν οι αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας, μαζί με ένα ακόμη μέλος του πληρώματος τον σπρώχνουν στα όρια του καταπέλτη.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Βασίλη Μικρόπουλου...

- Να τον σπρώχνουν όλοι και να λέει ο ένας «Όξω, όξω...» με ένα μίσος λες και του είχε κάνει κακό πράγμα ο άλλος

- Δημοσιογράφος: Βίαια τον έσπρωχναν έξω;

- Ναι, με τα δυο τα χέρια ο αλήτης, ο ένας, ναι. Ο άλλος ήταν λίγο πιο μαλακός. Ο άλλος δεν ανακατεύτηκε καθόλου. Ήταν τρεις

Στη συνέχεια αναφέρει η κυρια Μαρία ανέφερε: "Το πλοίο έφευγε, ξεκόλλαγε από το ντόκο. Και αυτός συνέχιζε και τον έσπρωχνε. Όλοι φωνάζαμε ‘τι κάνεις; τι κάνεις; “, ήταν φως φανάρι ότι θα πέσει στη θάλασσα".

Παρά τις βίαιες κινήσεις του πληρώματος, ο 36χρονος προσπαθεί να τους εξηγήσει. Παλεύει να τους πει ότι έχει εισιτήριο. Δεν τον ακούνε. Δεν του δίνουν καν σημασία.

«Μιλούσε αλλά τον σπρώχνανε. Δεν ξέρουμε τι έλεγε, τους μίλαγε, αλλά δεν του άφησαν περιθώριο»

Το πλοίο απομακρύνεται, ο καταπέλτης αναδιπλώνει, καθώς δεν ακουμπά στον λιμανοβραχίονα. Οι δυο άνδρες τον σπρώχνουν για μια ακόμη φορά. Ο 36χρονος χάνει την ισορροπία του και πέφτει στη θάλασσα, την ώρα που οι μηχανές του πλοίου είναι σε λειτουργία. Ο άνδρας χάνεται στη δίνη που αναπτύσσουν οι μηχανές.

Τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα κανείς δεν του προσφέρει βοήθεια, σωσίβιο, ή να πετάξουν ένα σκοινι, παρά παρακολουθούσαν αμέτοχοι όπως καταγγέλουν αυτόπτες μάρτυρες να εξελίσσεται μια τραγωδία μπροστά στα μάτια τους!

«Δεν πέταξαν τίποτα, δεν ασχοληθήκανε καθόλου , απλά κοιτάζανε. Τίποτα δεν κάνανε. Πως κοιτάζεις και χαζεύεις ένα ζώο που περνάει; Έτσι χαζεύανε και αυτοί. Τον σκέπασε το κύμα και δεν πρόλαβε να κάνει κιχ», αναφέρει η Μαρία Καλτσουνάκη.

Και όμως, όχι μόνο δεν βοήθησαν τον άτυχο Αντώνη, όχι άφησαν το άψυχο σώμα του να επιπλέει στο λιμάνι, αλλά μετά το δυστύχημα το πλοίο αναχώρησε κανονικά για το ταξίδι του. Μάλιστα, από τα μεγάφωνα του blue horizon δίδενται η εντολή να γίνει από μεγάφωνα η εξής ενημέρωση :

Για 42 ολόκληρα λεπτά το πλοιο ακολουθούσε κανονικά την πλόα του, μέχρι που παρενεβη εισαγγελέας και δόθηκε εντολή στον καπετάνιο να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι, ώστε λίγο αργότερα 4 μελη του πληρώματος να συλληφθούν

Η εταιρία του πλοίου προέβη σε ανακοίνωση και μόλις σε λίγες λέξεις δηλώνει τα εξής: "Πληροφορούμε τους κύριους επιβάτες ότι η καθυστέρηση απόπλου του πλοίου οφείλεται σε περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο δεν έχει καμία ευθύνη για το συμβάν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση."

Ο πλοίαρχος ο ύπαρχος, ο αξιωματικός καταστρώματος και ο λοστρομος του πλοίυ κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού και για παράβαση άρθρων του κώδικα δημοσίου ναυτικού Δικαίου.

