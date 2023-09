Πολιτική

Παρέμβαση Σακελλαροπούλου στη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών

Στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών παρευρέθηκε η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τη σημαίνουσα γεωγραφική θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και την δυνατότητά της, να διαδραματίσει όχι μόνο έναν «διαπεριφερειακό», κομβικό ρόλο στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και να προσφέρει προοπτικές και νέες ευκαιρίες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την παρέμβασή της, στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, που πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αρχικά ειδική αναφορά στις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι και ευχαρίστησε τους Προέδρους των κρατών που απέστειλαν βοήθεια. Τόνισε ότι ακραία φαινόμενα, όπως οι μεγάλες φωτιές και οι σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν αυτές τις μέρες την πατρίδα μας και έπληξαν και τη Σλοβενία και άλλες χώρες πρόσφατα, καθιστούν έντονη την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η χώρα μας γίνεται πλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα ανέκαθεν υποστήριζε την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ανάπτυξης αναγκαίων έργων υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ψηφιακών δικτύων, στους οποίους επικεντρώνεται η Πρωτοβουλία.

Επιπλέον, η Πρόεδρος τόνισε ότι στην εποχή των ταχέως αναδυόμενων και εξελισσόμενων προκλήσεων η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, υπογραμμίζει τη δυνατότητά της να διαδραματίσει όχι μόνο έναν «διαπεριφερειακό», κομβικό ρόλο στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και να προσφέρει προοπτικές και νέες ευκαιρίες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Σημείωσε, τέλος, ότι σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας μπορεί τελικά να προσθέσει το στοιχείο της «τέταρτης θάλασσας», δηλαδή του Αιγαίου, στη νότια διάσταση της Πρωτοβουλίας.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με Έλληνες επιχειρηματίες που συμμετέχουν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών.

Την κυρία Σακελλαροπούλου συνοδεύει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης.

