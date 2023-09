Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Ηellenic Train: Αναστολή δρομολογίων την Πέμπτη

Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC-50/51, IC-52/53, IC-60/61 & 882/887 σύμφωνα με ενημέρωση της Ηellenic Train .

Τα δρομολόγια αναστέλλονται λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων, της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Λειανοκλαδίου - Λάρισας, και των περιορισμών στις μετακινήσεις στην Εθνική Οδό.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο, όπως ανακοινώνονται από τις αρμόδιες αρχές, και θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Hellenic Train

