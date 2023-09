Κοινωνία

“Blue Horizon” - Δολοφονία 36χρονου: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του αδικοχαμένου Αντώνη. Τι ανακοίνωε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.

-

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το Πανελλήνιο τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο βρήκε τον θάνατο ο 36χρονος στο λιμάνι του Πειραιά, τον οποίο έσπρωξαν για άγνωστο λόγο μέλη του πληρώματος του πλοίου στο οποίο επιχείρησε να επιβιβαστεί, με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό και να πνιγεί.

Η κηδεία του αδικοκαχαμένου Αντώνη θα γίνει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στις 12:00, ενώ η σορός του 36χρονου Αντώνη θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 11:00, ώστε να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός μιλώντας στην εφημερίδα «Ανατολή» τόνισε πως η κηδεία του 36χρονου πρόκειται να γίνει δημόσια δαπάνη ως ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το βράδυ της Τετάρτης σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Πειραιά και Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις εις μνήμην του με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Συλλήψεις για απόπειρα κλοπής μετά από φωτιά

Κακοκαιρία “Daniel” - Αττική: Μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων

“Χρυσή μπάλα”: Οι υποψηφιότητες, τα φαβορί και οι απουσίες