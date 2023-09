Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Μηνύματα του 112 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένουν τα προβλήματα στην κεντρική Ελλάδα, λόγω της κακοκαιρίας “Daniel” που πλήττει τη χώρα.

-

Νέα μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Λαμίας ειδοποιώντας τους για διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από Λαμία έως Κατερίνη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας κλειστός ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ από Λαμία έως Κατερίνη λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων», τα ξημερωματα.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, Κανονικά διεξάγεται,η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από την Λαμία έως την Κατερίνη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων από την Κατερίνη έως τη Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τόσο στο εθνικό οδικό δίκτυο όσο και σε τοπικές οδούς όπου παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα ή έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις για επικείμενη έλευση αυτών.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Σοφάδες Καρδίτσας

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σοφάδες Καρδίτσας προκειμένου να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στους Σοφάδες απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Πύλης Τρικάλων

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Πύλης Τρικάλων προκειμένου να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην Πύλη Τρικάλων απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ακινητηποιημένη η αμαξοστοιχία του δρομολογίου Θεσσαλονίκη - Λάρισα

Ακινητοποιημένη λίγο έξω από τον Ευαγγελισμό είναι η αμαξοστοιχία 11591 που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Λάρισα, λόγω τεχνικού προβλήματος. Στο σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train , μεταβαίνει εφεδρική μηχανή και αναμένεται σημαντική καθυστέρηση.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 11594 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Καιρός - Κακοκαιρία “Daniel”: Ακραία φαινόμενα και την Πέμπτη