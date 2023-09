Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Ο σταθμός του μετρό “Ευαγγελισμός” λειτουργεί κανονικά

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη γραμμή του μετρό 3 και συγκεκριμένα στον σταθμό του «Ευαγγελισμού».

Κανονικά λειτουργεί ο σταθμός της Γραμμής 3 του Μετρό «Ευαγγελισμός», από την έναρξη της σημερινής κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται πως ο σταθμός είχε κλείσει από χθες (Τετάρτη) το απόγευμα λόγω εισροής υδάτων στο ανώτερο επίπεδο του σταθμού από τις εισόδους.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου του ΑΝΤ1, Τάσου Αρνιακού, η κακοκαιρία στην Αττική θα είναι σε πλήρη αποδρομή το απόγευμα της Πέμπτης. Το πρωί αναμένονται και πάλι ακραία φαινόμενα.

