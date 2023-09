Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” – Μοσχάτο: Δρόμος “κατάπιε” λεωφορείο (βίντεο)

Προβλήματα και στην Αττική προκάλεσε η κακοκαιρία “Daniel”, που από το μεσημέρι της Τετάρτης «σφυροκοπά» και την Αθήνα.

Δρόμοι πλημμύρισαν στο κέντρο της πόλης, όπου έκλεισε και ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός», ενώ άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα νερά ακόμα και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Όμως, το πρωί της Πέμπτης, νέα προβλήματα εμφανίστηκαν με τη νεροποντή, στο Μοσχάτο.

Εκεί, δρόμος υποχώρησε με αποτέλεσμα να παγιδευτεί ένα λεωφορείο μέσα σε λακούβα.

Η σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί».





