Η κακοκαιρία “Daniel” αλλάζει το πρόγραμμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Την αλλαγή του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοίνωσε το Μαξίμου, μετά τη φονική κακοκαιρία.

Για τα μέσα της εβδομάδας μετατίθεται η προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο συνέντευξη Τύπου και η ομιλία του στη ΔΕΘ.

Οπως ανακοινώθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο θα μεταβεί στις πληγείσες από την κακοκαιρία "Daniel" περιοχές.

Ο πρωθυπουργός στις 11:00 μετέβη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πάντως, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε πως "ύστερα και από συνεννόηση και με τη ΓΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 18:00, στα Άγαλμα Βενιζέλου, θα γίνουν κανονικά".

«Στέλνω τις καλύτερες ευχές μου στην Ελλάδα που προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην πλημμύρα που προκλήθηκε πρώτα από την υπερβολική ζέστη και τώρα από τις βροχές.

Τα συλλυπητήριά μου στην ελληνική κυβέρνηση και τον λαό για τους Έλληνες πολίτες που έχασαν τη ζωή τους σε όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής του κόμματος «Ευτυχίας», Μουσταφά Καγιά.





Once as?r? s?caklar, simdi de yag?slar sonucu olusan selle basa c?kmaya cal?san Yunanistan'a gecmis olsun temennilerimi iletiyorum.



Tum bu dogal afetlerde hayat?n? kaybeden Yunan vatandaslar? icin Yunanistan hukumetine ve halk?na bassagl?g? dilerim. @GreeceInTurkiye @TC_Atina — Mustafa Kaya (@AzmiMustafaKaya) September 5, 2023

