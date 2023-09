Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Αττική: Κατολίσθηση και κλειστή λωρίδα στη Σχιστού

Πώς η κακοκαιρία προκάλεσε πτώση βραχωδών όγκων από το λόφο και έθεσε σε κίνδυνο την τροχαία κυκλοφορία στην περιοχή.

Το παρών και στο νομό Αττικής έχει δώσει η κακοκαιρία "Daniel", η οποία ταλαιπωρεί με σοβαρές καταστροφές από την Τρίτη, τις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα.

Οι διερχόμενοι οδηγοί τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την κατολίσθηση τρόμαξαν με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσουν κάποιος ελιγμούς, χωρίς ατυχήματα.

Η κατολίσθηση, σύμφωνα με την Αστυνομία, σημειώθηκε στην περιοχή του Σκαραμαγκά, περίπου 2 χιλιόμετρα πριν την Αθηνών-Κορίνθου. Άγνωστο παραμένει το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Σχιστού.

