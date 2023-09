Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”:Πότε θα υποχωρήσει

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Τα τελευταία προγνωστικά.

Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου της ΕΜΥ για την κακοκαιρία “Daniel” που πλήττει κυρίως την κεντρική Ελλάδα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε στις 03-09-2023/1300 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία. Η κακοκαιρία Daniel θα παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στη Θεσσαλία, κυρίως στο νομό Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα του νομού Λαρίσης, την κεντρική Στερεά (κυρίως τη Φθιώτιδα), τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια, από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν σημαντικά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα καθημερινά τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr και www.hnms.gr).

