Κακοκαιρία “Daniel” - Πυροσβεστική: 820 διασώσεις μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης

Η νεότερη επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική για την κατάσταση σε όλη την επικράτεια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από την Τρίτη στις 7 το πρωί έως τώρα, έχει λάβει 4870 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το πρωί της Πέμπτης.

Σε κάθε περίπτωση οι Πυροσβέστες με τις ομάδες ορμητικών νερών και δύτες της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 8ης ΕΜΑΚ αλλά και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και ο Στρατός, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, επιχειρούν στα πλημμυρισμένα πεδία και προσπαθούν να προσεγγίσουν ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί.

Μέχρι στιγμής σε όλη την επικράτεια έχουν πραγματοποιηθεί 820 διασώσεις και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία. Η άντληση υδάτων πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και μέχρι στιγμής ενέργειες έχουν γίνει σε περισσότερες από 1600 περιπτώσεις.

Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβέστες, Στρατός, Αστυνομικοί, Λιμενικοί, επιχειρούν με αυταπάρνηση εφαρμόζοντας το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Δάρδανος 2» στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" για την αντιμετώπιση της σπάνιας για τα Ελληνικά δεδομένα αυτής κατάστασης.

Κλιμάκια με ερπυσρτιοφόρα, βάρκες, Χάμερ και μηχανήματα έργου του Στρατού με πεζοπόρα τμήματα ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, δυσκολεύονται να επιχειρήσουν γιατί η στάθμη των νερών σε αρκετά σημεία υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

Σχετικά με τις λέμβους που έχουν διατεθεί, οι επιχειρήσεις γίνονται με μεγάλη προσοχή, γιατί όπου χρησιμοποιούνται μηχανές, τα φερτά υλικά δυσκολεύουν την κίνησή τους και σε άλλες περιπτώσεις η ορμή των νερών δεν επιτρέπει την προσέγγιση.

Η κεραυνική δραστηριότητα δεν επιτρέπει την είσοδο των εναέριων μέσων στις πλυμμυρισμένες περιοχές και ειδικά στη Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα επιμένουν μέχρι αργά το απόγευμα.

Παρακαλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

