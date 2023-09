Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Κέντρο Επιχειρήσεων στήνεται στη Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού στήνεται Κέντρο Επιχειρήσεων για τη Θεσσαλία, στην περιοχή της Λάρισας.

-

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργείται Κέντρο Επιχειρήσεων στην έδρα της Περιφέρειας στη Λάρισα, για τον καλύτερο συντονισμό όλων των δράσεων σε Μαγνήσια, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία και συντονισμό, κεντρικά, με το ΕΣΚΕΔΙΚ της Πολιτικής Προστασίας.

Για τον σκοπό αυτό, κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στη Λάρισα με την ακόλουθη κατανομή έργου:

1) Απεγκλωβισμοί από πλημμυρισμένες οικίες (Επιτελείς Εθνικής Αμυνας με επικεφαλής τον Διοικητή της Ά Στρατιάς Αντιστράτηγο Ι. Τσόπλο, Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ)

2) Δίκτυα ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ Ανάστ. Μάνος)

3) Δίκτυο υδροδότησης (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδ. Λιβάνιος)

4) Μεταφορικά δίκτυα (δρόμοι, τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια) Υπουργός Υποδομών Χ. Σταϊκούρας, Υφυπουργός Ν. Ταχιάος)

5) Εφοδιασμός αποκλεισμένων περιοχών Μαγνησίας, Τρικάλων Καρδίτσας, με τρόφιμα, νερό, στέγη (Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χ. Τριαντόπουλος με υποστήριξη για την προσωρινή φιλοξενία, από το Υπουργείο Τουρισμού)

6) Πρόσβαση και λειτουργία δομών υγείας (Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους)





Ειδήσεις σήμερα:

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Καιρός - Κακοκαιρία “Daniel”: Ακραία φαινόμενα και την Πέμπτη