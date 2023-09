Τεχνολογία - Επιστήμη

Δημιουργήθηκαν ψευδοέμβρυα 14 ημερών

Πού μπορεί να βοηθήσει η εργαστηριακή ανακάλυψη και πού πρέπει να μπει ένα όριο.

Η ομάδα των ερευνητών, με επικεφαλής τον Παλαιστίνιο Τζέικομπ Χάνα του Ινστιτούτου Επιστημών Βάιζμαν στο Ισραήλ, παρήγαγε ανθρώπινα ψευδοέμβρυα ηλικίας 14 ημερών, η οποία αποτελεί σε πολλές χώρες το νομικό όριο γι' αυτού του είδους τις έρευνες, μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν να αναπτύσσονται όργανα όπως ο εγκέφαλος.

Οι ερευνητές διαβεβαίωσαν πως οι εργασίες τους διαφέρουν από προηγούμενες πάνω στο θέμα, επειδή χρησιμοποιούν κύτταρα τροποποιημένα χημικά μάλλον, παρά γενετικά, και επειδή τα μοντέλα τους μοιάζουν περισσότερο σε ανθρώπινα έμβρυα.

Οι ομοιότητες αυτές καθιστούν αυτά τα μοντέλα περισσότερο αποτελεσματικά για την έρευνα σχετικά με τις αποβολές, τις συγγενείς δυσπλασίες και τη στειρότητα, δήλωσε ο Τζέιμς Μπρίσκο του Ινστιτούτου Φράνσις-Κρικ στο Λονδίνο.

Η δομή που δημιουργήθηκε «φαίνεται να παράγει όλους τους διαφορετικούς τύπους κυττάρων που σχηματίζουν τους ιστούς σ' αυτό το πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης», ανέφερε.

Η μελέτη αυτή «είναι ένα βήμα για να κατανοήσουμε μια περίοδο της ανθρώπινης ανάπτυξης που οδηγεί πολλές κυήσεις στην αποτυχία και η μελέτη της οποίας ήταν πάντα δύσκολη μέχρι τώρα».

Οι ερευνητές που πραγματοποίησαν την έρευνα καθώς και άλλοι επιστήμονες επέμειναν στο γεγονός ότι οι δομές που δημιουργήθηκαν δεν πρέπει να θεωρουνται ανθρώπινα έμβρυα.

«Μοιάζουν πολύ, αλλά δεν είναι ίδιες» με ανθρώπινα έμβρυα, αναφέρεται στη μελέτη.

Οι έρευνες αυτές και άλλες πρόσφατες εργασίες δείχνουν πως «τα μοντέλα ανθρώπινων εμβρύων καθίστανται περισσότερο εξελιγμένα και είναι πιο κοντά σ' αυτό που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια μιας φυσιολογικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Ντάριους Ουιντέρα, ειδικός στη κυτταρική βιολογία στο αγγλικό πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ.

Στο κείμενο υπογραμμίζεται «πως ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ», πρόσθεσε.

