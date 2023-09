Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στις επιχειρήσεις

Η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στις επιχειρήσεις διάσωσης μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας "Daniel".

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν διαταγών και οδηγιών του ΓΕΕΘΑ, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας ενισχύονται το προσωπικό και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, όπως παρακάτω:

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4 Φορτωτές Γαιών – Εκσκαφείς Τάφρων (Φ/Τ – Ε/Τ)

8 Φορτωτές Γαιών (Φ/Τ)

2 Προωθητές Γαιών (Π/Γ)

7 Λέμβοι (5 λέμβοι μεταφέρονται στο χ. Παλαμά Καρδίτσας)

Οχήματα Γενικής Χρήσης

1 Λεωφορείο

Σε ετοιμότητα συνδρομής 1 Λόχος Εκτάκτων Αναγκών (71 άτομα του Σχεδίου Ξενοκράτης)

Έχει εγκριθεί και θα τοποθετηθεί γέφυρα Μπέλευ στα Καλά Νερά Βόλου

Έχει γίνει αναγνώριση για τοποθέτηση γεφυρών Μπέλευ στα Στουρναρέικα Τρικάλων και Μουζάκι Καρδίτσας

Επιπρόσθετα, κατόπιν εντολών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου βρίσκονται σε ισχύ τα παρακάτω μέτρα:

Το σύνολο των τμημάτων του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» τηρούν ετοιμότητα 2 ωρών

Το σύνολο των διαθέσιμων μηχανημάτων τηρείται φορτωμένο επί αρματοφορέων, με τους οδηγούς και χειριστές αυτών να βρίσκονται εντός στρατοπέδων για άμεση εκτέλεση αποστολής, εφόσον απαιτηθεί.

Το σύνολο των μέσων - μηχανημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ετοιμότητα για διάθεση, κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

