Κακοκαιρία “Daniel” – Μαρινάκης: Όλη η Θεσσαλία είναι σε συναγερμό

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός επεμβαίνει όπου είναι ανάγκη. Στη Θεσσαλία ο Μητσοτάκης, στη Λάρισα το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τις καταστροφές, να πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές και να ενημερωθεί για τις ανάγκες και διαδικασίες άμεσης αποκατάστασης, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ εκείνες τις ημέρες αναβάλλεται και τόσο η καθιερωμένη ομιλία όσο και η συνέντευξη τύπου θα γίνουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι στις 2 το μεσημέρι θα γίνει ενημέρωση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια μαζί με τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

«Οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού επεμβαίνουν όπου είναι ανάγκη, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των κρίσιμων υποδομών. Με απόφαση του πρωθυπουργού στήνεται ήδη Συντονιστικό Κέντρο στη Λάρισα, όπου μεταβαίνουν οι συναρμόδιοι υπουργοί», σημείωσε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Η χώρα μας βρίσκεται για τρίτη ημέρα αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που όμοιό του δεν έχουμε αντικρίσει στο παρελθόν.

Αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα είναι εστιασμένο στο βορειοανατολικό τμήμα της Καρδίτσας, με όλους τους νομούς της Θεσσαλίας να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό μαζί με τη συνδρομή του στρατού είναι στο πεδίο, δρώντας σύμφωνα με τα σχέδια «Ξενοκράτης» και «Δάρδανος 2».

Παράλληλα, έντονα φαινόμενα μικρής ή μεγαλύτερης έντασης παρατηρούνται και σε άλλα σημεία της χώρας. Οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού επεμβαίνουν αμέσως όπου υπάρχει ανάγκη.

Προσωπικό και μέσα έχουν διατεθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και χώρος φιλοξενίας πολιτών στις εγκαταστάσεις της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί 5 μηνύματα του 112 εστάλησαν στην ευρύτερη περιοχή Καρδίτσας και Τρικάλων για απομάκρυνση των πολιτών από υπόγειους και ισόγειους χώρους λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Τα πυροσβεστικά οχήματα λόγω της μεγάλης στάθμης νερού είναι δύσκολο να προσεγγίσουν γι' αυτό οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τις ομάδες ορμητικών νερών και δύτες της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 8ης ΕΜΑΚ προσπαθούν με λέμβους να διασχίσουν τα λιμνάζοντα νερά και να επιχειρήσουν.

Τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσέγγισης των πλημμυρισμένων περιοχών λόγω των κεραυνών που προκαλεί η καταιγίδα Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι αν και είναι όλα άμεσα διαθέσιμα για αυτές τις δυόμισι μέρες που επικρατούν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι αδύνατο μέχρι να δοθεί η σχετική άδεια να πετάξουν.

Η Πυροσβεστική έχει από την Τρίτη δεχθεί περίπου 5000 κλήσεις. Προτεραιοποιούνται οι επεμβάσεις σε περιπτώσεις ευπαθών ατόμων, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. 750 συμπολίτες μας έχουν απεγκλωβιστεί στην Θεσσαλία. Ο αριθμός των απεγκλωβισμών σε όλη την επικράτεια είναι 820.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από σήμερα το απόγευμα και να μειωθεί η στάθμη των υδάτων, τα οποία σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας υπερβαίνουν τα δύο μέτρα, ώστε να υπάρχει ευκολότερη δυνατότητα επέμβασης των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναφορικά με το ζήτημα της ηλεκτροδότησης, ο ΔΕΔΔΗΕ ήδη πριν την εκδήλωση της κακοκαιρίας είχε μετακινήσει εξοπλισμό και προσωπικό στις περιοχές που αναμένονταν να πληγούν από την κακοκαιρία.

Παρά τα εκτεταμένα ζητήματα στο νομό Μαγνησίας το 86% πήρε ρεύμα εντός του πρώτου 24ωρου. Στην Καρδίτσα, την Λάρισα, τα Φάρσαλα και την Λαμία έχουν αποκατασταθεί σε ένα τμήμα τους οι ζημιές. Οι εργασίες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσουν, πάντοτε, ανάλογα με τις εκδηλώσεις της κακοκαιρίας σε αυτές τις περιοχές. Οι δυνάμεις για την αποκατάσταση του δικτύου σε Σκιάθο και Νότιο Πήλιο ενισχύονται, με υλικά και προσωπικό να είναι καθ' οδόν. Στο Ν. Πήλιο υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης στο σύνολο του οδικού δικτύου και παραμένουν εκτός τάσης ορεινοί και παραλιακοί οικισμοί να αντιστοιχούν σε 1.800 καταναλωτές .

Στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου παραμένουν εκτός τάσης περίπου δεκαέξι (16) υποσταθμοί οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου σε 2.000 καταναλωτές. Γίνονται ενέργειες για να ηλεκτροδοτηθούν έως το μεσημέρι 6 υποσταθμοί, ενώ εκτιμάται ότι το σύνολο των υποσταθμών θα ηλεκτροδοτηθεί εντός της ημέρας, είτε από το δίκτυο είτε με Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη.

Στην Καρδίτσα είμαστε σε διαδικασία αποστολής 2-3 αντλητικών από το Βόλο για συνδρομή, στα Τρίκαλα παραμένει εκτός τμήμα του δικτύου λόγω εισροής υδάτων σε υποσταθμό και βρίσκονται καθ' οδόν 2 μεγάλα αντλητικά από Λαμία κι θα ενημερωθεί και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων για επιπλέον εντατικοποίηση της συνδρομής από πλευράς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην Αττική σημειώθηκαν ελάχιστα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Η απόλυτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση και ο απεγκλωβισμός πολιτών από τις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία και η προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Σίγουρα, η συνολική αποτίμηση θα γίνει όταν αποκλιμακωθεί η κακοκαιρία.

Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο, και τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Ενημερώνεται για την εξέλιξη του φαινομένου, τις ζημιές που έχουν σημειωθεί σε περιουσίες, την αποτίμηση των πλημμυρικών φαινομένων και την δράση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα στήνεται συντονιστικό κέντρο όπου θα βρίσκονται οι συναρμόδιοι υπουργοί (που είτε είναι ήδη είτε μεταβαίνουν στην περιοχή), στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπρόσωποι υπηρεσιών (ΔΕΔΔΗΕ κλπ).

Το Σαββατοκύριακο, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις καταστροφές, να πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές και να ενημερωθεί για τις ανάγκες και διαδικασίες άμεσης αποκατάστασης. Αυτό προέχει αυτή τη στιγμή και εκεί είναι προσανατολισμένος όλος ο κρατικός μηχανισμός.

Η προγραμματισμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και η καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη ενόψει της έναρξης της 87ης ΔΕΘ αναβάλλονται για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικής.

Την Τρίτη το βράδυ γίναμε μάρτυρες μιας φρικαλέας, απάνθρωπης συμπεριφοράς, μιας εγκληματικής ενέργειας που οδήγησε στο θάνατο έναν νέο άνθρωπο. Τον Αντώνη.

Είναι ακόμα και σήμερα αδύνατον, έχοντας δει τόσες φορές τις εικόνες αυτές να πιστέψουμε ότι συνέβη όντως κάτι τέτοιο. Είδαμε εικόνες που ξεπερνούν τα όρια της απανθρωπιάς και γεμίζουν οργή τον καθένα μας.

Εκφράζουμε την οδύνη και τη θλίψη μας στην οικογένεια του Αντώνη.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν άμεσα από την ΕΛΑΣ και έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν. Όσοι ευθύνονται πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά για τις αποτρόπαιες πράξεις τους.

Η απόδοση ευθυνών δεν θα σταματήσει στο επίπεδο της ποινικής ευθύνης. Θα ερευνηθούν όλα όσα συνέβησαν και θα ελεγχθούν σε όλα τα επίπεδα όσοι είχαν ή θα έπρεπε να έχουν εμπλοκή για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους.

