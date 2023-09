Οικονομία

“Blue Horizon”: Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος για την δολοφονία του Αντώνη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η ακτοπλοϊκή εταιρεία, αναφορικά με την οικογένεια του άτυχου 36χρονου, αλλά και τα πρωτόκολλα ασφαλείας στα δρομολόγια της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης, η Attica Group, σχετικά με την δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά, αναφέρονται τα εξής:

"Αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί εντελώς άδικα και με τρόπο αδιανόητο η ζωή ενός νέου ανθρώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group εκφράζει την οδύνη του και απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συγγνώμη του στην οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος.

Παράλληλα, και ανεξαρτήτως της δικαστικής διερεύνησης, δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του εκλιπόντος με κάθε τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος και αυτό μας έχει στιγματίσει όλους βαθύτατα.

Ξεκινά άμεσα με εγγύηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων διευρυμένη και σε βάθος έρευνα και με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων ώστε να διασφαλίσουμε ότι ποτέ ξανά δε θα παραβιαστούν από κανέναν οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα του Ομίλου μας. Δεσμευόμαστε επίσης ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, θα αξιοποιηθούν για τις αναγκαίες τομές και αλλαγές, σε όποιο επίπεδο και με όποιον τρόπο χρειαστεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε σήμερα δεκτή την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας".

Νωρίτερα σήμερα, πηγές της Attica Group έδιναν τις κάτωθι απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την τραγωδία:



Γιατί ο πλοίαρχος έβγαλε ανακοίνωση ότι το πλοίο πρέπει να καθυστερεί λόγω συμβάντος για το οποίο δεν ευθύνεται το πλοίο;



«Η ανακοίνωση που αποδίδεται στο Blue Horizon, και στην οποία φέρεται να ειπώθηκε πως δεν ευθύνεται το πλοίο για το συμβάν στο λιμάνι του Πειραιά δεν έγινε από το Blue Horizon. Η ανακοίνωση έγινε από το παρακείμενο πλοίο Έλυρος, το οποίο πήρε εντολή από τις Λιμενικές Αρχές να παραμείνει στο λιμάνι».



Γνώριζε ο καπετάνιος τι συνέβαινε στον καταπέλτη;



«Την ώρα που έδωσε την εντολή απόπλου δεν υπήρχε συμβάν στον καταπέλτη. Στη συνέχεια, αντελήφθη άνθρωπο σε κίνδυνο από τις κάμερες της γέφυρας».



Γιατί δεν σταμάτησε αμέσως το πλοίο και γιατί δεν ρίχτηκε σωσίβιο με σχοινί ή άλλο μέσο προκειμένου να διασωθεί;



«Ήταν λανθασμένες και η εκτίμηση και η απόφαση του πλοιάρχου και μάλιστα έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την εκπαίδευση που έχει λάβει και την πάγια ναυτική πρακτική».



Τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον απόπλου του πλοίου; Tηρήθηκαν;



«Τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι διαδικασίες της εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον κώδικα ασφαλούς διαχείρισης προβλέπουν πριν την απόδεση του πλοίου, το κλείσιμο όλων των εξωτερικών ανοιγμάτων συμπεριλαμβανομένου και του καταπέλτη. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες δεν ακολουθήθηκαν».



Γιατί απαγορεύτηκε η είσοδος στο θύμα αφού είχε ήδη ανέβει στον καταπέλτη και ο κίνδυνος ήταν άμεσος;



«H απαγόρευση εισόδου του θύματος έγινε με απόφαση Υπάρχου, για λόγους ασφαλείας, καθώς το πλοίο ήταν σε διαδικασία απόπλου και η επιβίβαση είχε ολοκληρωθεί. Η βίαιη απώθηση του δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο».



Ποιοι έπρεπε να αντιδράσουν άμεσα όταν έπεσε άνθρωπος στην θάλασσα;



«Πέραν του Πλοιάρχου, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του πληρώματος τα οποία είχαν οπτική επαφή με συμβάν».



Είχε εισιτήριο το θύμα;



«Ναι, είχε εισιτήριο και είχε επιβιβαστεί νωρίτερα στο πλοίο».





Τι ώρα ακριβώς απέπλευσε το πλοίο και τι ώρα ήταν προγραμματισμένο να αποπλεύσει; Έφυγε νωρίτερα ή είχε καθυστέρηση;



«Η προγραμματισμένη αναχώρηση ήταν στις 21.00 και το πλοίο αναχώρησε 21.13.»



Διεξάγει η εταιρεία την δικιά της εσωτερική έρευνα και αν ναι πότε ξεκίνησε αυτή και τι έχει δείξει μέχρι στιγμής;



«Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την διαδικασία έρευνας αμέσως μετά το συμβάν συλλέγοντας στοιχεία. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη».



Γιατί το πλοίο χρειάστηκε 42 ολόκληρα λεπτά για να επιστρέψει στον Πειραιά;



«Αναμένουμε πληροφόρηση από το Λιμενικό σχετικά με αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση. Διερευνάται σε συνεργασία με τις Αρχές».



Ο Πλοίαρχος είχε προϋπηρεσία και εμπειρία;



«Ο συγκεκριμένος Πλοίαρχος είναι διπλωματούχος πλοίαρχος από το 2015. Υπηρετεί στην εταιρεία μας 44 μήνες. Υπηρέτησε 41 μήνες ως Ύπαρχος στην εταιρεία, τους 39 από τους οποίους στο Blue Horizon. Από τον Ιούλιο του 2023 έχει αναλάβει καθήκοντα Πλοιάρχου στο συγκεκριμένο πλοίο».

Πληροφορίες από κρητικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι Blue Horizon δεν θα ξαναεκτελέσει το δρομολόγιο Ηράκλειο – Πειραιάς. Στη θέση του θα βρίσκεται από αύριο το πρωί το πλοίο Έλυρος, το οποίο αναχωρεί το βράδυ από τον Πειραιά για το Ηράκλειο.





