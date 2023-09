Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” – Καρδίτσα: Αγνοούμενοι και δραματικές διασώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτω από τα νερά έχει θαφτεί και η περιοχή του Ριζοβουνίου Καρδίτσας, με εγκλωβισμένους εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους.

-

Δραματική είναι η κατάσταση στο Ριζοβούνι Καρδίτσας, όπως και στον Παλαμά. Στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας αγνοούνται έξι άνθρωποι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο αντιπρόεδρος της κοινότητας Ριζοβουνίου,Κώστας Κοσκινιώτης στις 11:00 το πρωί.

Όπως διευκρίνισε, ο ίδιος έκανε όλη τη νύχτα της Τετάρτης «βόλτες» στην περιοχή, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Υπάρχουν όμως εγκλωβισμένοι άνθρωποι, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας.

«Υπάρχουν τουλάχιστον 16 ηλικιωμένοι που έχουν εγκλωβιστεί και δεν έχω επικοινωνία μαζί τους», είπε σχετικά, προειδοποιώντας πως «αν δεν έρθει ΕΜΑΚ με βάρκα, δεν μπορώ να ξέρω ότι είναι καλά».

«Στο χωριό δεν υπάρχει κανένα μέσο, υπάρχουν σημεία που το νερό ξεπερνά τα 2,5 μέτρα», συμπλήρωσε.

Η κατάσταση σε πολλές περιοχές της Καρδίτσας είναι δραματική, καθώς λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Σταυρού, έχει ανέβει τόσο η στάθμη του νερού, που είναι ορατές μόνο οι στέγες των σπιτιών.

Χαρακτηριστική ήταν η μαρτυρία κατοίκου του Παλαμά, που από το πρωί έκανε έκκληση στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού η ίδια από τον πρώτο όροφο, έβλεπε στο ισόγειο του απέναντι σπιτιού, μία οικογένεια με βρέφος 40 ημερών να είναι μέσα στο νερό.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων του Παλαμά και του Ριζοβουνίου είναι δραματικές, όπως και οι εκκλήσεις τους, με τους περισσότερους από τους κατοίκους που δεν έχουν πρόσβαση σε ορόφους, να έχουν ανέβει στις ταράτσες, περιμένοντας για βοήθεια.

Η περιοχή είναι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και χωρίς τηλέφωνο, κάτι που σημαίνει πως δεν υπάρχει ούτε φαγητό.

Στον Παλαμά έχουν ήδη φτάσει δυνάμεις του Στρατού, που αρχικά απεγκλώβισαν δώδεκα άτομα, ενώ βοήθεια αναμένεται και από την ΕΜΑΚ, στελέχη της οποίας φτάνουν με λέμβους για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αστυνομικός” άρπαξε τις οικονομίες ηλικιωμένης

“Blue Horizon” – Λύτρας για δολοφονία Αντώνη: Ούρλιαζε και δεν υπήρχε ένας να του πετάξει σωσίβιο;

Κακοκαιρία “Daniel”: Κατάρρευση γέφυρας στα Κάτω Λεχώνια απέκοψε το Νότιο Πήλιο (βίντεο)