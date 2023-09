Πολιτισμός

Κακοκαιρία “Daniel” – Λάρισα: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πλημμυροπαθείς

Το κομβόι της αγάπης και της αλληλεγγύης του ΕΕΣ παρέδωσε με επιτυχία το ανθρωπιστικό υλικό που μετέφερε από την Αθήνα στην Λάρισα προς ενίσχυση των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της σφοδρής κακοκαιρίας.

Το κομβόι της αγάπης και της αλληλεγγύης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρέδωσε με επιτυχία τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/9) το ανθρωπιστικό υλικό που μετέφερε από την Αθήνα στην Λάρισα προς ενίσχυση των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της σφοδρής κακοκαιρίας.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες της αποστολής, σε συνεργασία με τους εθελοντές όλων των Σωμάτων (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών-Διασωστών) του Περιφερειακού Τμήματος Λάρισας, διένειμαν το ανθρωπιστικό υλικό (600 κουβέρτες, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) στους πολίτες που διανυκτέρευσαν στον κλειστό γήπεδο Νίκαιας και παρέμειναν στο πλευρό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. συνέδραμαν οδηγούς στα διόδια Μοσχοχωρίου

Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, με διασωστικό όχημα του Ε.Ε.Σ, βρέθηκαν στο πλευρό των οδηγών στα διόδια Μοσχοχωρίου, λίγο πριν από το Κιλελέρ, στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου η Αστυνομία για λόγους ασφαλείας λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης είχε σταματήσει τη διέλευση των οχημάτων με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί ουρά ενός χιλιομέτρου. Οι εθελοντές προσέφεραν κουβέρτες, εμφιαλωμένα νερά και είδη πρώτης ανάγκης στους πολίτες, προσφέροντας παράλληλα πρώτες βοήθειες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάστηκε.

