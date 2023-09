Παράξενα

Κακοκαιρία “Daniel” – Βόλος: Νερό με δελτίο και ωράριο

Ποιες ώρες θα γίνονται διανομές νερού έξω από τα δημαρχεία Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αγριάς, καθώς και στις Αλυκές.

Νερό με το δελτίο και με συγκεκριμένο ωράριο θα παρέχεται η υδροδότηση στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, μόλις αποκατασταθεί στοιχειωδώς έστω και η ελάχιστη δυνατή παροχή νερού, δήλωσε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, διότι η καταστροφή είναι αδιανόητη σε όλη την περιοχή.

Όπως είπε ο Αχιλλέας Μπέος, «θα παρέχεται νερό στις 6:30 το απόγευμα στις περιοχές από Γιάννη Δήμου και έως την παραλία, από Άναυρο μέχρι Κραυσίδωνα. Αυτό το νερό είναι από άντληση από 4 γεωτρήσεις. Δεν είναι αρκετό ούτε και πόσιμο. Θα δοθεί με μέτρο. Θα λειτουργεί 3 ή 4 ώρες το νερό, θα κόβεται και θα ξαναλειτουργεί για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις πρώτες ανάγκες. Από 11 τη νύχτα θα κόβεται παντελώς, γιατί αυτό το νερό είναι προσωρινό και όχι προς πόση. Όλο το δίκτυο είναι κατεστραμμένο. Έχουν κάνει μικρές παρεμβάσεις οι τεχνικοί για να δώσουμε άμεσα λίγο νερό. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματά η άντληση του νερού για να γεμίζουν οι δεξαμενές από τη γεώτρηση. Είναι τραγική η κατάσταση.

Επίσης, στη Νέα Ιωνία, το απόγευμα, την ίδια ώρα, από Μαιάνδρου και κάτω, μεταξύ Κραυσίδωνα και Αναύρου, θα δοθεί και εκεί νερό. Στην Πορταριά,το Κατηχώρι και τα Πλατανίδια υπάρχει υδροδότηση. Σε άλλες περιοχές, όπως η 'Αλλη Μεριά, ο 'Αγιος Γεώργιος, η Αγία Παρασκευή, είναι πλήρης η καταστροφή. Ζητάω κατανόηση. Για όλο αυτό το δίκτυο χρειάζονται μέρες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και θα δώσουμε λύσεις. Υπάρχει εδώ κλιμάκιο κυβερνητικό να δούμε πώς θα αποκατασταθεί το δίκτυο και να γίνει καινούργιο» είπε ο δήμαρχος Βόλου και ευχαρίστησε ιδιώτες και επιχειρηματίες που προσέφεραν νερό.

Ήδη διανέμεται δωρεάν εμφιαλωμένο νερό σε χιλιάδες πολίτες από 15 νταλίκες που το μετέφεραν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και αναμένονται άλλες 30 νταλίκες έως το βράδυ, ενώ τεράστιες είναι οι ουρές που σχηματίζονται από χιλιάδες πολίτες που προσπαθούν να προμηθευτούν νερό για τις οικογένειές τους.

Οι διανομές νερού γίνονται έξω από τα δημαρχεία Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αγριάς, καθώς και στις Αλυκές.

Ένα οχηματαγωγό της SEAJETS φορτωμένο με δεκάδες νταλίκες που μεταφέρουν εκατομμύρια φιάλες νερού αναμένεται να φθάσει στον Βόλο με δωρεά του πλοιοκτήτη-εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου.

