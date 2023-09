Life

“Blue Horizon” – Εριέττα Κούρκουλου: Αν είχα σκάσει εγώ ή οποιοσδήποτε πλούσιος, θα μας απαγορευόταν η είσοδος;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου για τον τραγικό θάνατο του Αντώνη.

-

Την οργή της για τον φρικτό θάνατο του Αντώνη τον οποίο έσπρωξε μέλος του πληρώματος του «Blue Horizon», εξέφρασε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τόνισε:

«Και αναρωτιέμαι άδικα βέβαια αν είχα σκάσει εγώ η οποιοσδήποτε πλούσιος με δύο αυτοκίνητα ασφάλειας από πίσω θα μας απαγορευόταν η είσοδος ή θα καθυστερούσε όλο το καράβι μέχρι να φτάσουμε και θα μας κερνούσαν μαργαρίτες; Γιατί αυτοί εθίστε. Εκεί που σας παίρνει τα κάνετε. Αλλά το βίντεο δεν το περιμένατε. Ελπίζατε πως θα το περάσουν για “ατύχημα”».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Σουφλί - Σηκώθηκαν εναέρια

Κορονοϊός: 37 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)