Κοινωνία

Blue Horizon: Καρατομήθηκε ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά

Τέσσερις ακόμη λιμενικοί σε πειθαρχικό έλεγχο μετά την καρατόμηση του κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά.

-

Εντολή προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Γιώργου Αλεξανδράκη για απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά,του Διοικητή του Α΄ Λιμενικού Τμήματος, αλλά και την παραπομπή σε πειθαρχικό έλεγχο τεσσάρων στελεχών του λιμενικού, ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μετά την παράδοση του πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διερεύνηση των ευθυνών αναφορικά με το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά στις 05-09-2023.

Ακόμη, ο υπουργός έδωσε εντολή για την άμεση επιστροφή αποσπασμένων στελεχών του λιμενικού σώματος από υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, προς ενίσχυση της επιτήρησης και αστυνόμευσης του μεγαλύτερου Λιμανιού της χώρας.

Σημειώνεται, πως η διερεύνηση για ενδεχόμενες άλλες ευθύνες που σχετίζονται με τον απόπλου του πλοίου «Blue Horizon» συνεχίζεται.

Παρέλαβα σήμερα το πόρισμα της ΕΔΕ για τη διερεύνηση του τραγικού περιστατικού του θανάτου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά.

Έδωσα εντολή να παραπεμφθούν σε άμεσο πειθαρχικό έλεγχο 4 στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.https://t.co/u23Ff2jKHh — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 7, 2023

