Κακοκαιρία “Daniel” - Καρδίτσα: νεκρές εντοπίστηκαν γυναίκες στην Αστρίτσα

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φονική κακοκαιρία "Daniel" που πλήττει μέρος της χώρας.

Αυξάνεται η μακάβρια λίστα των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες που πλήττουν την Θεσσαλία και έχουν δημιουργήσει εικόνες βιβλικής καταστροφής ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαγνησίας, στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

Το απόγευμα της Πέμτπης, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δύο γυναίκες 75 και 80 ετών, βρέθηκαν νεκρές μέσα στα σπίτια τους.

Οι σοροί τους μεταφέρονται με βάρκες στο ασθενοφόρο ενώ στην περιοχή συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμών.

