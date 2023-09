Πολιτισμός

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Διασώσεις ζώων από πλημμυρισμένες περιοχές (βίντεο)

Στο Δημοτικό Καταφύγιο Λάρισας τα ζώα από τις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας.

Σε συνεννόηση με τον Δήμο Λαρισαίων και την αρμόδια Αντιδήμαρχο Ρίτα Απρίλη ο χώρος του Δημοτικού Καταφυγίου Λαρισαίων θα ανοίξει τις πόρτες του προκειμένου να μεταφερθούν ζώα από τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, κάνει γνωστό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Εξάλλου, ενημερώνει πως η Ειδική Γραμματεία θα βρίσκεται εκεί για να συντονίσει και να συνδράμει και επισημαίνει ότι τα ζώα από την περιοχή της Θεσσαλίας θα μεταφέρονται στο Δημοτικό Καταφύγιο Λαρισαίων, θα καταγράφονται έτσι ώστε να επιστρέψουν είτε στον κηδεμόνα τους είτε στο αρχικό σημείο περισυλλογής και θα τοποθετείται σήμανση, εφόσον δεν υπάρχει.

Απευθύνεται παράκληση προς εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία που μπορούν να συνδράμουν στη φροντίδα των ζώων, να αποστείλουν σχετικό mail στο egram.prostasiazwwn@ypes.gr ή να καλέσουν στο 2131364020.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση αποτυπώνονται οι δραματικές προσπάθειες διάσωσης κατοικίων ζώων σε πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. «Αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολες στιγμές. Άνθρωποι και ζώα αγωνίζονται να επιβιώσουν. Οι σκέψεις όλων είναι δίπλα στους ανθρώπους και τα ζώα της Θεσσαλίας. Η αγωνία μας είναι μεγάλη. Είμαστε από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με Δήμους και καταφύγια στα σημεία που επλήγησαν.

Ο Νίκος Μερίτσης ως ανάδοχος του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων του δήμου Τρικκαίων σε εξαιρετική συνεργασία μαζί μας εξ αρχής βρίσκεται με δύο συνεργεία σε όλη την περιοχή των Τρικκαίων και της Πύλης διασώζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα είναι δυνατό και φιλοξενώντας τα στο καταφύγιο του δήμου. Δυστυχώς η ποσότητα και η ορμή του νερού είναι τέτοια που στο πέρασμα του έχει παρασύρει τα πάντα» σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση:

