Κακοκαιρία - Κικίλιας: Σπίτι - σπίτι απεγκλωβισμοί και διασώσεις

67 διασώσεις με ελικόπτερα σε Καρδίτσα, Τρίκαλα. Οι απεγκλωβισμοί θα συνεχιστούν τη νύχτα με βάρκες, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας σε ενημέρωσήτου για την κακοκαιρία "Daniel".

«Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι διασώστες και οι λέμβοι διάσωσης κι όλα τα διαθέσιμα μέσα με τεχνητό φωτισμό θα συνεχίσουν σπίτι - σπίτι τους απεγκλωβισμούς και τις διασώσεις και θα επιχειρούν στα εγκλωβισμένα χωριά», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε ενημέρωσή του για την κακοκαιρία "Daniel".

Όπως είπε, τα εναέρια μέσα επιχειρούν από το μεσημέρι στις πληγείσες περιοχές μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας και προσέθεσε ότι «εναέριες διασώσεις πραγματοποιούν 10 ελικόπτερα εκ των οποίων 3 του στρατού κι έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο από εναέριους διασώστες 67 άτομα και συγκεκριμένα: 25 άτομα από τη Μεταμόρφωση Παλαμά Καρδίτσας, 27 άτομα και ένα μωρό από την Αγ. Τριάδα στον Παλαμά Καρδίτσας όπου εντοπίστηκαν και οι μέχρι το απόγευμα 6 αγνοούμενοι, 14 άτομα από την ευρύτερη περιοχή Καρδίτσας και Τρικάλων».

Επιπλέον ο κ. Κικίλιας γνωστοποίησε ότι οι δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας θα διανείμουν σε 24 οικισμούς σε Καρδίτσα και Τρίκαλα περισσότερες από 3000 μερίδες φαγητού και νερού.

«Όπως διαβεβαίωσα και νωρίτερα είμαστε εδώ κοντά στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί και δοκιμάζονται σκληρά», σημείωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

