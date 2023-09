Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”- Πήλιο: Το νερό “ξήλωσε” ξενοδοχείο (βίντεο)

"Οι κόποι μιας ζωής χάθηκαν" αναφέρει στον ΑΝΤ1 η ιδιοκτήτρια της ξενοδοχειακής μονάδας που καταστράφηκε από τη φονική πλημμύρα στο Πήλιο.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ιδιοκτήτριας ξενοδοχειακής μονάδας στον Πλατανιά Πηλίου, που δέχτηκε μεγάλο πλήγμα από την φονική κακοκαιρία "Daniel".

Η Μαρία Στεργίου μίλησε το βράδυ της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, για τη στιγμή που τα ορμητικά νερά «ξήλωσαν» το ξενοδοχείο της.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, «κόποι μιας ζωής, αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ, χάθηκαν».

"Δεν περιγράφεται με λόγια αυτό το πράγμα που ζήσαμε όλοι. Ζήτησα βοήθεια δυνατά, αλλα ποιος να βοηθήσει αυτή την ώρα. Ήμουν από τη μία η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ σκαρφαλωμένη στα κάγκελα του παραθύρου στη ρεσεψιόν μουο μέσα. Φώναζα "βοήθεια" αλλά δεν με άκουγε κανένας. Το νερό ξεπερνούσε το ύψος μου μέσα στη ρεσεψιον αλλά και έξω. Μόνο το κινητό πρόλαβα να βάλω στο στήθος μου, πήρα το παιδί μου τηλέφωνο και του έλεγα, "πνίγομαι αγόρι μου, πρόσεχε τον εαυτό σου".

Για την μεγάλη ζημιά που υπέστη, είπε ότι "είναι δωμάτια του '16 μέσα. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Οι κόποι μιας ζωής, κοντά μισό εκατομμύριο."