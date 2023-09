Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλονται οι εσωκομματικές εκλογές

Πότε αναμένεται να γίνει η διαδικασία εκλογών για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Την αναβολή των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη προέρδου, αποφάσισε ομόφωνα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των προβλημάτων που επέφερε η κακοκαιρία "Daniel" που επληξε την χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης (07.09.2023) συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και με ομόφωνη απόφαση, οι εκλογές για το νέο πρόεδρο του κόμματος θα γίνουν στις 17 Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση, που χρειαστεί δεύτερος γύρος, θα γίνει στις 24 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

"Η χώρα ζει μια βιβλική καταστροφή από την κακοκαιρία. Η Θεσσαλία έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί, με ανθρώπινες απώλειες, αγνοούμενους και εγκλωβισμένους, με ανυπολόγιστες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα και τραγικές συνέπειες στην τοπική οικονομία, σε επιχειρήσεις, κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή.

Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας για τους συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους και την αγωνία μας για τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Παράλληλα, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται και σε όλους όσοι επιχειρούν στο πεδίο.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι δεδομένες και είναι εγκληματικές. Και δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Δεν απορροφήθηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν προχώρησαν ώριμες αντιπλημμυρικές μελέτες και έργα. Δεν κατανεμήθηκαν όπως έπρεπε οι υλικοί και οι ανθρώπινοι πόροι. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, το δήθεν επιτελικό κράτος απέτυχε και στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πλημμυρών, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις, παραβλέποντας ακόμα και τις σχετικές προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των Σχεδίων Κινδύνου Πλημμύρας, που παρέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019. Για άλλη μια φορά, τονίζουμε την ανάγκη της ουσιαστικής ενίσχυσης της πολιτείας, προκειμένου να είναι ανθεκτική απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στις πληγείσες περιοχές, δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται. Ήδη έχει οργανωθεί επιχείρηση αλληλεγγύης από την “Αλληλεγγύη για όλους” με αποστολή μιας πρώτης βοήθειας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα υπάρξει ενημέρωση τις αμέσως επόμενες ημέρες για τα είδη πρώτης ανάγκης και τα σημεία συγκέντρωσης. Παράλληλα, καλούμε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλουν με όλες τους δυνάμεις στις δράσεις αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αίσθημα ευθύνης, αποφασίζει την αναβολή των εκλογών ανάδειξης Προέδρου για τις 17 Σεπτεμβρίου και εφόσον υπάρξει επαναληπτική εκλογή για τις 24 Σεπτεμβρίου."

