Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Ο Πηνειός “φουσκώνει”, απειλώντας πόλεις και χωριά

Επικίνδυνα ανέβηκε η στάθμη του Πηνειού με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του «112». Έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο Λαρισαίων.

Επικίνδυνα ανέβηκε η στάθμη του Πηνειού με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του «112» λίγο πριν τις 22.30 στους κατοίκους που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης του ποταμού.

«Αν βρίσκεστε εντός πλημμυρικής ζώνης Πηνειού ποταμού στα όρια του Δήμου Λαρισαίων απομακρυνθείτε λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του «112».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε εντός πλημμυρικής ζώνης #Πηνειού ποταμού στα όρια του Δήμου #Λαρισαίων απομακρυνθείτε λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2023

Λάρισα: Έκτακτη ανακοίνωση του δήμου λόγω σοβαρού κίνδυνου να πλημμυρίσει ο Πηνειός ποταμός μέσα στην πόλη

Σε έκτακτη ανακοίνωση προχώρησε ο δήμος Λαρισαίων, λόγω της έντονης ανησυχίας που υπάρχει να πλημμυρίσει ο Πηνειός ποταμός μέσα στην πόλη της Λάρισας, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν από την πλημμυρική ζώνη, αλλά και να είναι σε επιφυλακή όσοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το ποτάμι.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία που καταλήγουν στον Πηνειό πριν την είσοδο της κοίτης στην πόλη της Λάρισας. Η ροή των υδάτων σημειώνει συνεχώς αυξητική τάση. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε νωρίτερα προειδοποίηση από το 112. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί για το επόμενο εικοσιτετράωρο τουλάχιστον και προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης του Πηνειού στα όρια του Δήμου Λαρισαίων. Η πλημμυρική ζώνη ορίζεται στο διάστημα από την Αμυδαλέα έως τη Γυρτώνη και περιλαμβάνει την έκταση ανάμεσα στα αναχώματα στις δύο πλευρές του Πηνειού.

Όσοι βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης του Πηνειού θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλημμύρας.

Ο υπόλοιπος πληθυσμός που βρίσκεται πλησίον αλλά όχι εντός της πλημμυρικής ζώνης θα πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε επίσης αύριο Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και για προληπτικούς λόγους να μην λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί της Λάρισας, ώστε να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις.

Ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται σε επιφυλακή και θα υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις για το πως διαμορφώνεται η κατάσταση. Ζητούμε από τους πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις αυτές".

Νωρίτερα, προειδοποιητικό μήνυμα 112 έστειλε η Πολιτική Προστασία στους κατοίκους της Φαρκαδόνας και της Λάρισας λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που αναμένονται στις περιοχές.

Η κατάσταση στη Φαρκαδόνα

Στο 1,5 μέτρο έχει ανέλθει η στάθμη στην κοινότητα της Φαρκαδόνας. Παρά τις προσπάθειες κατοίκων και μηχανημάτων οι μεγάλοι όγκοι δεν κατάφεραν να συγκρατηθούν με αποτέλεσμα να πνίγει το κάτω μέρος της κοινότητας. Έγινε έκκληση από τον αντιδήμαρχο Βαγγέλη Κοσμά προς τους κατοίκους που διαμένουν κάτω από την πλατεία να συγκεντρωθούν στο Δημαρχείο για να προφυλαχθούν. Οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι είναι δραματικές καθώς το χωριό είναι «πνιγμένο» στα νερά.

