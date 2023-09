Κόσμος

ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Τι συμπεριλαμβάνει το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 600 εκατ. δολ. στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια δολάρια, και συμπεριλαμβάνει υλικό άρσης ή εξουδετέρωσης ναρκών και διάφορα είδη πυρομαχικών.

Η βοήθεια αυτή έχει σκοπό να καλύψει «τις ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης» και δείχνει την «ακλόνητη υποστήριξη» της Ουάσιγκτον στο Κίεβο, ανέφερε το αμερικανικό Πεντάγωνο στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πάντως τα είδη που αναγγέλθηκε πως θα διατεθούν δεν θα πρέπει να αναμένονται άμεσα στο πεδίο, αφού εντάχθηκαν στο πρόγραμμα («Ukraine Security Assistance Initiative») μέσω του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση προμηθεύει τον ουκρανικό στρατό με υλικό μέσω της αμυντικής βιομηχανίας ή εταίρων της, όχι αντλώντας το από το πλεονάζον στις αποθήκες του αμερικανικού στρατού.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείο Άμυνας έγινε την επομένη αυτής περί προγράμματος βοήθειας ύψους 1 δισεκ. δολαρίων, που περιέχει ιδίως αντιαρματικές οβίδες απεμπλουτισμένου ουρανίου, για να δοθεί «νέα ορμή» στην ουκρανική αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Αυτό το τελευταίο πακέτο παρουσιάστηκε στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που έκανε απρόσμενα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη χώρα.

Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως θα δώσουν τέτοια πυρομαχικά -που είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενα λόγω των τοξικών κινδύνων για τους στρατιωτικούς και τους αμάχους- στον ουκρανικό στρατό.

Η χρήση τους στο παρελθόν «οδήγησε σε φρενιτιώδη άνοδο» των καρκίνων, πρόκειται επομένως για «κακή είδηση» και «η ευθύνη ανήκει στις ΗΠΑ», στηλίτευσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι ΗΠΑ, επικεφαλής διεθνούς συμμαχίας που υποστηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, έχουν υποσχεθεί ή παραδώσει ήδη στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια αξίας 43 και πλέον δισεκ. δολαρίων αφότου ξέσπασε η σύρραξη στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022.

