Κακοκαιρία “Daniel”: Συναγερμός για την υπερχείλιση του Πηνειού - Μηνύματα 112

Αγωνία για την υπερχείλιση του Πηνειού. Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων. Στους έξι οι νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Σε ένα απέραντο ποτάμι μετατραπεί η Θεσσαλία, μετά από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Daniel", με τη σημερινή ημέρα να ξημερώνει ξανά με αγωνία για τους αγνοούμενους και τους εγκλωβισμένους.

Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει για το ενδεχόμενο υπερχείλισης του ποταμού Πηνείου ακόμα και μέσα στην πόλη της Λάρισας μετά την κακοκαιρία Daniel με τον δήμαρχο της πόλης να δηλώνει ότι το ύψος της στάθμης του έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και έχει φτάσει στα 9 μέτρα ενώ οι τεράστιες ποσότητες νερού συνεχίζουν να ρέουν με κατεύθυνση την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.

Μήνυμα 112

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Φαρκαδόνα, Κλοκοτό, Γεωργανάδες και Πετρόπορος προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Πηνειού. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φαρκαδόνα απομακρυνθείτε προς Γριζάνο και αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλοκοτός, Γεωργανάδες και Πετρόπορος απομακρυνθείτε προς Οιχαλία λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Πηνειού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φαρκαδόνα απομακρυνθείτε προς #Γριζάνο & αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κλοκοτός #Γεωργανάδες & #Πετρόπορος απομακρυνθείτε προς #Οιχαλία λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού #Πηνειού



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



??… — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2023

Έξι νεκροί

Στους 6 ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων από την κακοκαιρία "Daniel" ύστερα κι από τον εντοπισμό των σορών δυο γυναικών στο χωριο Αστρίτσα της Καρδίτσας .Νωρίτερα είχε εντοποιστεί νεκρός άντρας μισοπλακωμένος από φερτά υλικά σε ρέμα κοντά στον οικισμό Πετρωτό Δομοκού. Οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ ανέσυραν τη σορό του άντρα η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο κτηνοτρόφος είχε δηλωθεί στην ΕΛΑΣ ως αγνοούμενος από τον αδερφό του.

