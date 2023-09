Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία - Θεσσαλικός Κάμπος: Οι εικόνες καταστροφής από ψηλά

Οι αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή.

Σε λίμνη έχει μετατραπεί ο θεσσαλικός κάμπος που επλήγη από το μένος της κακοκαιρίας Daniel. Οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί από τη λάσπη ενώ η στάθμη του νερού έχει ανέβει κατά τουλάχιστον 3 μέτρα.

Οι αεροφωτογραφίες του θεσσαλικού κάμπου αποτυπώνουν πως το μέγεθος της καταστροφής είναι μεγάλο με τους καλλιεργητές της περιοχής, που μέχρι πρότινος αποτελούσε το 25% της παραγωγής της χώρας μας, να είναι σε απόγνωση.

Οι ζημιές δεν έχουν ακόμη καταγραφεί καθώς αυτό είναι αδύνατο από τη στιγμή που η περιοχή είναι ακόμη γεμάτη με νερό, λάσπη και φερτά υλικά.

Ολόκληρα χωριά έχουν καλυφθεί ενώ οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση για βοήθεια την ώρα που έχουν χάσει τα πάντα και περιμένουν επί ώρες κλεισμένοι σε σπίτια ακόμη και σε σκεπές.

Δείτε φωτογραφίες από τον πλημμυρισμένο θεσσαλικό κάμπο

