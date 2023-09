Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - ΕΜΑΚ: Βίντεο με την διάσωση εγκλωβισμένων με βάρκες

Καρέ - καρέ η ολονύχτια μάχη της 2ης ΕΜΑΚ για την διάσωση κατοίκων μέσα από τα ορμητικά νερά.

Ολονύχτια ήταν η «μάχη» των πυροσβεστών και των ανδρών της ΕΜΑΚ στις πληγείσες από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» περιοχές, προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό και τη διάσωση κατοίκων.

Στο βίντεο φαίνεται η μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ προκειμένου να μεταφέρουν όσους ήταν παγιδευμένοι στα σπίτια τους και αλλού, σε ασφαλείς χώρους.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ με την ειδική φουσκωτή πορτοκαλί βάρκα, όπως δείχνει το βίντεο, μόλις έχουν παραλάβει δύο άτομα και την «σέρνουν» με τα χέρια μέσα στα ορμητικά νερά, τα οποία έχουν καλύψει τα πάντα. Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή.

