Κακοκαιρία στην Λάρισα: Υπερχείλισε ο Πηνειός - Εκκενώνονται χωριά

Συναγερμός στην Λάρισα. Πλημμύρισαν σπίτια από τον "φουσκωμένο" Πηνείο. Απεγκλωβίζονται κάτοικοι.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα άρχισαν να χτυπούν, από χθες αργά το βράδυ και την πόλη της Λάρισας, κυρίως τις συνοικίες που βρίσκονται κοντά στο Πηνειό Ποταμό, καθώς σημειώνεται υπερχείλιση των φρεατίων με μεγάλη ποσότητα νερού από το ποτάμι. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχωρούν σε απεγκλωβισμο κατοίκων, καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν σπίτια.

Κλιμάκιο το δήμου Λαρισαίων προχώρησε χθες σε τροφοδοσία σακιών με άμμο στις συνοικίες, με τους εθελοντές να δημιουργούν μικρά αναχώματα για την προστασία από τα νερά.

Παράλληλα, εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που εξελίσσονται στην περιοχή, λόγω της πρωτοφανούς κακοκαιρίας που έπληξε τη Θεσσαλία, θα πραγματοποιηθεί εκκένωση των χωριών Φαλάνη, Δασοχώρι και Κουλούρι.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Φαρκαδόνα, Κλοκοτό, Γεωργανάδες, Πετρόπορο λόγω πιθανής υπερχείλισης του Πηνειού

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Φαρκαδόνα, Κλοκοτό, Γεωργανάδες και Πετρόπορος προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Πηνειού. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φαρκαδόνα απομακρυνθείτε προς Γριζάνο και αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλοκοτός, Γεωργανάδες και Πετρόπορος απομακρυνθείτε προς Οιχαλία λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Πηνειού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πυροσβεστική: 1.881 διασώσεις - απομακρύνσεις ατόμων

Συνολικά 1.881 διασώσεις - απομακρύνσεις ατόμων, που μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή την στιγμή ενώ από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, έως σήμερα τις 6.30 το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 6.406 κλήσεις, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Οι κλήσεις αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

