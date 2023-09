Υγεία - Περιβάλλον

Νέο τεστ για τον εντοπισμό δύσκολα ανιχνεύσιμων καρκίνων του τραχήλου της μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας παραμένει ο τέταρτος συχνότερος τύπος καρκίνου στις γυναίκες, με την επιβάρυνση να είναι σημαντικά υψηλότερη στις περιοχές με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Ένα τεστ για την ανίχνευση ενός τύπου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που συχνά δεν εντοπίζεται από το τεστ ΠΑΠ ανέπτυξαν επιστήμονες του αμερικανικού Κέντρου Καρκίνου Montefiore Einstein. Τα ευρήματα δημοσιεύονται στην επιθεώρηση «Journal of the National Cancer Institute».

Το τεστ φαίνεται αποτελεσματικό στην ανίχνευση του αδενοκαρκινώματος του τραχήλου της μήτρας (ADC), καθώς και των πρόδρομων βλαβών του που συχνά εξελίσσονται σε ADC. Αυτός ο τύπος καρκίνου, αν και αντιπροσωπεύει έως και το 25% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, συχνά δεν εντοπίζεται στις τρέχουσες μεθόδους ελέγχου και έχει υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από τον πιο κοινό καρκίνο από πλακώδη κύτταρα.

Το τεστ εξετάζει τρεις τύπους των ιών των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), που ευθύνονται για πάνω από το 90% των περιπτώσεων ADC, αξιολογώντας τους με ένα νέο τρόπο: την εξέταση των επιπέδων μεθυλίωσης, ενός μηχανισμού ρύθμισης των κυτταρικών λειτουργιών.

