ΠΝΟ για δολοφονία στο “Blue Horizon”: Διχωρίζουμε τη θέση μας

Πώς η Ναυτική Ομοσπονδία διαχωρίζει τη θέση της από τα συγκεκριμένα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon και διαμαρτύρεται για την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής.

Την έμπρακτη στήριξη στην οικογένεια του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη, που βρήκε τραγικό θάνατο στο λιμάνι του Πειραιά όταν απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος ενώ προσπαθούσε να μπει στο πλοίο «Blue Horizon», αναμένεται να αποφασίσει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, προκειμένου να εξετάσει λεπτομερώς όλα τα ζητήματα που αναδείχθηκαν μετά το τραγικό συμβάν.

Με νέα σημερινή της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία καταδικάζει ρητά και απερίφραστα τις εγκληματικές ενέργειες συγκεκριμένων μελών του πληρώματος που οδήγησαν στον τραγικό χαμό του Αντώνη Καρυώτη στο πλοίο «Blue Horizon», την διερεύνηση των οποίων έχουν αναλάβει οι Αρχές και η Δικαιοσύνη, ώστε όλα τα υπαίτια πρόσωπα να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Επαναλαμβάνει και δηλώνει ρητά προς πάσα κατεύθυνση ότι η εγκληματική συμπεριφορά των συγκεκριμένων ναυτικών δεν αντιπροσωπεύει την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Ναυτικών.

Το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών για μια ακόμη φορά εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς του εκλιπόντος και ταυτόχρονα πρόκειται να αποφασίσει την έμπρακτη στήριξη στην οικογένεια του αδικοχαμένου εκλιπόντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες μελών ναυτεργατικών σωματείων στη σημερινή συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΝΟ δεν αποκλείεται να αποφασιστεί απεργιακή κινητοποίηση των ναυτικών της ακτοπλοϊας για την ερχόμενη Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου αναφέροντας ότι πάγια και σταθερή θέση της ΠΝΟ είναι η ασφάλεια των θαλασσίων συγκοινωνιών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά ναυτεργατικά σωματεία και φορείς έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη Ε-3.

