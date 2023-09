Τοπικά Νέα

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι και ανυπολόγιστες ζημιές

Το μέγεθος της καταστροφής και των ανυπολόγιστων ζημιών προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν οι κάτοικοι του Βόλου και της Μαγνησίας.

Το μέγεθος της καταστροφής και των ανυπολόγιστων ζημιών προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν οι κάτοικοι του Βόλου και της Μαγνησίας. Εξακολουθούν να αγνοούνται τέσσερις άνθρωποι στη Μαγνησία που τα ίχνη τους χάθηκαν μέσα στην κορύφωση της θεομηνίας και συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους.

Η πόλη και τα προάστια του Βόλου για τέταρτη ημέρα παραμένουν χωρίς υδροδότηση αφού έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις άντλησης ύδατος και τα δίκτυα μεταφοράς σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας και πάνω από 200.000 άνθρωποι στερούνται καθαρού πόσιμου νερού.

Καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες ανθρώπων να μαζεύουν νερό με κουβάδες και μπιτόνια από τα συντριβάνια της πόλης ή να πηγαίνουν στη θάλασσα και να μεταφέρουν θαλασσινό νερό στα σπίτια τους για τις στοιχειώδεις ανάγκες.

Η ηλεκτροδότηση της πόλης και των προαστίων της στο σύνολό τους έχει δώσει ανάσες στον πληθυσμό, αλλά δεν μπορεί να γίνει καμία δραστηριότητα λόγω της έλλειψης νερού. Για τέταρτη ημέρα παραμένει κλειστή η αγορά του Βόλου, αφού είναι αδύνατο να λειτουργήσουν εστιατόρια, χώροι εστίασης,ξενοδοχεία και χώροι φιλοξενίας.

Ο δήμος Βόλου διανέμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους σε διάφορα σημεία της πόλης, αφού καταφθάνουν δεκάδες φορτωμένες νταλίκες για την ανακούφιση των κατοίκων.

Από την πλευρά του δήμου, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να καθαριστούν οι δρόμοι με θαλασσινό νερό από τους χιλιάδες τόνους λάσπης που έχουν σκεπάσει οδοστρώματα και πεζοδρόμια.

Πάντως πλημμυρισμένες ή βυθισμένες στη λάσπη παραμένουν μεγάλες περιοχές της πόλης και κυρίως στα Παλαιά, το Παλαιό Λιμεναρχείο, τους Αγίους Αναργύρους και τη Νεάπολη, ενώ πολλές μεγάλες οδικές αρτηρίες παραμένουν κλειστές, κυρίως προς τις εξόδους, όπως και ο περιφερειακός του Βόλου στην αερογέφυρα του Πανθεσσαλικού σταδίου.

Τα τρένα έχουν διακόψει τα δρομολόγια προς τον Βόλο, αφού έχει χαθεί σημαντικό μέρος των σιδηροτροχιών κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου, αλλά και στο Δέλτα και στον θεσσαλικό κάμπο.

Σταδιακά αποκαθίστανται οι αστικές συγκοινωνίες με αραιά δρομολόγια, όπου αυτό είναι εφικτό, αφού έχουν χαθεί μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου.

Η κατάσταση στο Πήλιο είναι απελπιστική, ιδίως στο Ανατολικό και το Νότιο Πήλιο, αφού έχουν καταστραφεί οι υποδομές και το οδικό δίκτυο και έχουν κοπεί οι οδικές συγκοινωνίες προς κάθε κατεύθυνση.

Στο Ανατολικό Πήλιο ίσως και 1000 άνθρωποι περιμένουν βοήθεια για απεγκλωβισμό στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, που η θεομηνία τους βρήκε σε κωμοπόλεις, χωριά και τουριστικά θέρετρα και δεν μπορούν να φύγουν, αφού δεν υπάρχουν πλέον δρόμοι διαφυγής.

Η Ζαγορά με τους 2500 κατοίκους είναι αποκλεισμένη για τέταρτη ημέρα αφού έχει διαλυθεί σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο και δεν υπάρχουν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και τα τρόφιμα έχουν εξαντληθεί.

Το Χορευτό, επίνειο της Ζαγοράς και τουριστικό θέρετρο του Πηλίου, είναι αποκομμένο οδικά και στην περιοχή παραμένουν αποκλεισμένοι 250 κάτοικοι και τουρίστες.

Ανάλογη είναι η κατάσταση στον Αγιο Ιωάννη, όπου έχουν εγκλωβισθεί περίπου 500 κάτοικοι και παραθεριστές.

Αποκλεισμένο είναι και το Πουρί, που ο μοναδικός δρόμος επικοινωνίας με την Ζαγορά έχει καταστραφεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μούρεσι, που είναι απροσπέλαστο λόγω της κατάρρευσης της γέφυρας στη περιοχή Μαυρούτσα.

Το Πουρί είναι επίσης αποκλεισμένο από τη Ζαγορά και το χωριό παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχουν τρόφιμα πλέον για τους 400 κατοίκους του.

Κανένα από τα χωριά του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου δεν μπορεί πλέον να επικοινωνήσει με κάποιο άλλο, αλλά και ούτε με τον Βόλο, ενώ μοναδική λύση είναι να εφοδιασθούν όλοι αυτοί οι οικισμοί από αέρος με ελικόπτερα.

Στο Νότιο Πήλιο, κάτοικοι και παραθεριστές, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι δρόμοι έχουν αφανιστεί, έχουν καταρρεύσει γεφύρια και είναι σχεδόν αδύνατη η επικοινωνία με τον Βόλο.

Χθες στήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ανθρώπων από παραθαλάσσια θέρετρα του Νοτίου Πηλίου και του Παγασητικού. Από το Μικρό και τον Πλατανιά απεγκλωβίσθηκαν 185 άνθρωποι με το τουριστικό σκάφος "Ταρζαν" που κατάφερε να προσεγγίσει τους δύο οικισμούς, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

Ανάλογες επιχειρήσεις έγιναν και στην Μηλίνα, το Χόρτο και τα Κουκουλεικα με τρία σκάφη του Λιμενικού Σώματος που απομάκρυναν δεκάδες άτομα από αυτές τις περιοχές.

Ολα τα σκάφη με απεγκλωβισμένους έφτασαν το βράδυ στο λιμάνι του Βόλου, όπου περίμεναν λεωφορεία για να τον μεταφέρουν σε καταλύματα.

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στη Μηλίνα, που πλημμύρισε στο σύνολό της, στο Χόρτο και στον Πλατανιά όπου παρασύρθηκαν και χάθηκαν στη θάλασσα σπίτια, περιουσίες και αυτοκίνητα, ενώ στα Καλά νερά και στην Τσαγκαράδα καταστράφηκαν όλες οι υποδομές.

Κοντά στα Καλά Νερά προς την Μπούφα κατέρρευσε η μεγάλη γέφυρα στο Μπελεγκρίνο και κόπηκε πλήρως η σύνδεση του Βόλου με όλο το Νότιο Πήλιο, αλλά ήδη με επέμβαση του Ελληνικού Στρατού από χθες, έχει ξεκινήσει επιχείρηση ζεύξης των δύο πλευρών με την τοποθέτηση σιδερένιας γέφυρας τύπου Belley.

Μεγάλα προβλήματα και τεράστιες ζημιές έχουν σημειωθεί και στις Μηλιές, τη Δράκεια, τα Λεχώνια και την Αγριά του Βόλου.

Στο δημαρχείο του Βόλου από χθες έχει στηθεί και λειτουργεί συντονιστικό κέντρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπό τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

