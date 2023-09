Οικονομία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ

Η ΠΝΟ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλα τα πλοία μετά τη δολοφονία του Αντώνη

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας για την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου αλλά και έμπρακτη στήριξη της οικογένειας του 36χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο όταν απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος του «Blue Horizon» χάνοντας τη ζωή του στο λιμάνι του Πειραιά, αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του συνδικαλιστικού σωματείου των ναυτικών, η ΠΝΟ εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι η Πολιτεία οφείλει και πρέπει να λάβει άμεσα και χωρίς καμία αναβολή όλα τα απαραίτητα μέτρα που σκοπό έχουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Επισημαίνει επίσης ότι οι Έλληνες Ναυτικοί είναι παραδείγματα προς μίμηση για τη ναυτοσύνη τους και για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και δεν θα πρέπει με αφορμή το τραγικό συμβάν στο λιμάνι του Πειραιά και την επιλογή που έκαναν οι εμπλεκόμενοι σε αυτό, να κατηγορούνται και να στοχοποιούνται συλλήβδην όλοι οι ναυτικοί.

Η ΠΝΟ κάνει λόγο για μη ορθή εφαρμογή των Νόμων και των Κανονισμών που αναφέρονται στην ασφάλεια της ναυτιλίας και των λιμανιών, για παραβίαση των ορίων και ωρών απασχόλησης και ανάπαυσης των ναυτικών και για μη εξορθολογισμό των δρομολογίων, που, όπως επισημαίνει, οδηγούν μαθηματικά στη διακινδύνευση της ασφάλειας των ίδιων των πλοίων, των επιβατών και των δρομολογίων.

Οι σχετικές διατάξεις και μάλιστα από τις Διεθνείς Συμβάσεις, είναι σαφείς και δεν πρέπει να εφαρμόζονται ευκαιριακά και με χαλαρότητα, ώστε να διαιωνίζεται το πρόβλημα της μη ορθής και μη ασφαλούς εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

