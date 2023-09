Αθλητικά

“Invictus Games 2023”: Στον ANT1+ η διεθνής αθλητική διοργάνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει live και αποκλειστικά το μεγάλο αθλητικό γεγονός που εξυμνεί το μαχητικό πνεύμα των ατόμων με αναπηρίες

-

Το ΑΝΤ1+, εμπλουτίζοντας το αθλητικό περιεχόμενό του, φέρνει στην Ελλάδα, ζωντανά και αποκλειστικά από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, τη διεθνή αθλητική διοργάνωση «Invictus Games 2023». Από 9 έως 16 Σεπτεμβρίου, το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει live και αποκλειστικά το μεγάλο αθλητικό γεγονός που εξυμνεί το μαχητικό πνεύμα των ατόμων με αναπηρίες. Σύμβολο του ανυπότακτου πνεύματος και της θέλησης, οι αγώνες Invictus Games είναι μια πηγή έμπνευσης για την αποκατάσταση και την επανένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω του αθλητισμού. Πρώην στρατιωτικοί με αναπηρίες από 22 χώρες ενώνονται και γίνονται μία οικογένεια, αποδεικνύοντας ότι στο «ευ αγωνίζεσθαι» δεν υπάρχει χώρος για περιορισμούς και διακρίσεις.

Αυτή θα είναι η 6η έκδοση των αγώνων, καθώς έχουν προηγηθεί το Λονδίνο, όπου έγιναν οι πρώτοι αγώνες το 2014, το Ορλάντο, το Τορόντο, το Σίδνεϊ και η Χάγη.

Στίβος, κολύμβηση, βόλεϊ, μπάσκετ και ράγκμπι με αμαξίδιο, άρση βαρών, πινγκ πονγκ και άλλα αθλήματα περιλαμβάνονται στο καθημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης, από τις 9:30 έως τις 23:00, που περιλαμβάνει επίσης ειδικές εκπομπές με δηλώσεις των πρωταγωνιστών και περιλήψεις κάθε ημέρας με όλα τα highlight.

Η μοναδική αυτή γιορτή του αθλητισμού αποτελεί ιδέα και πρωτοβουλία του πρίγκιπα Χάρι και είναι βασισμένη στους αγώνες US Warrior Games, τους οποίους παρακολούθησε το 2013 στις ΗΠΑ. Ο Δούκας του Σάσσεξ, επηρεασμένος από τη θητεία του στο Αφγανιστάν και τις σκληρές εικόνες των τραυματισμένων στρατιωτών, αποφάσισε να ιδρύσει τους διεθνείς αγώνες Invictus Games προς τιμήν όλων των ανδρών και γυναικών που τραυματίστηκαν υπηρετώντας την πατρίδα τους. Ο ίδιος, ως εμπνευστής και βασικός υποστηρικτής των αγώνων, θα βρίσκεται στο Ντίσελντορφ μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι αγαπημένοι μας Γιώργος Καπουτζίδης και Γεωργία Καλτσή αναλαμβάνουν τον σχολιασμό της τελετής έναρξης των Invictus Games, εμπλουτίζοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την εμπειρία θέασης των συνδρομητών του ΑΝΤ1+.

Δείτε το video:

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να δείτε τους αγώνες Invictus Games ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ μέσα από το ειδικό θεματικό κανάλι, διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές, όπου κι αν βρίσκεστε!

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο τεστ για τον εντοπισμό δύσκολα ανιχνεύσιμων καρκίνων του τραχήλου της μήτρας

Κακοκαιρία στην Θεσσαλία: Ο Μητσοτάκτης στις πλημμυρισμένες περιοχές

Missing Alert: Αγωνία για την εξαφάνιση 31χρονου