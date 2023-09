Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Επτά οι νεκροί της τραγωδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τη φονική κακοκαιρία "Daniel" που πλήττει μέρος της χώρας.

-

Ένας άνδρας του οποίοι τα ίχνη είχαν χαθεί από το βράδυ της Πέμπτης στον Βόλο, είναι το έβδομο θύμα που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα από την κακοκαιρία Daniel, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή.

Έφυγε 11:00 το βράδυ από το σπίτι του στον Βόλο, προκειμένου να γεμίσει έναν κουβά νερό από το σιντριβάνι της περιοχής του, όμως δεν επέστρεψε ποτέ. Η κακοκαιρία είχε προκαλέσει χειμάρρους. Ένας από αυτούς τον παρέσυρε.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες και σήμερα εντοπίστηκε νεκρός μπροστά στην παραλία του Ίσαλου, από εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας.

Πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν ότι νεκρή εντοπίστηκε και μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε σπίτι στον Παλαμά Καρτσίτσας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τον νεκρό στον Βόλο:

Ενημερώθηκε απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Μύρινας, για την ύπαρξη σορού άνδρα, σε προχωρημένη σήψη, στην παραλία ¨ΠΕΤΣΙΑ¨ Παναγίας ν. Λήμνου.

Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, είχε ύψος περίπου 1,75 - 1,80, ηλικία 50 - 55, ενώ έφερε καλοκαιρινή καταδυτική στολή χρώματος μαύρου και μπλε.

Η ανωτέρω σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μύρινας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο τεστ για τον εντοπισμό δύσκολα ανιχνεύσιμων καρκίνων του τραχήλου της μήτρας

Κακοκαιρία στην Θεσσαλία: Ο Μητσοτάκτης στις πλημμυρισμένες περιοχές

Missing Alert: Αγωνία για την εξαφάνιση 31χρονου