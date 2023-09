Καιρός

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις οι οποίες αργότερα ίσως οδηγήσουν σε τοπικές βροχές. Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς (στη Θεσσαλία έως 28) και στη νησιωτικκή χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα παρυσιάσει παροδικές νεφώσεις και από το απόγευμα γενικά αίθριος. ι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, θα υπάρξει γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και τα ανατολικά παράκτια βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Στη Θεσσαλία θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές και από το απόγευμα αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία έως 28 βαθμούς.

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ο καιρός θα διακυμανθεί ανάλογα με την περιοχή. Στην Κρήτη θα σημιεωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα δυτικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Στην Εύβοια, ο καιρός θα πειρλαμβάνει παροδικές νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας και από το απόγευμα θα είναι γενικά αίθριος. ι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με τοπικές βροχές στην Κρήτη. Τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 27 με 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: πλαφόν στα απαραίτητα προϊόντα σε έκτακτη ανάγκη

Κακοκαιρία “Daniel” - Κικίλιας: 10 οι νεκροί της θεομηνίας και 4 οι αγνοούμενοι

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Φουσκώνει απειλητικά ο Πηνειός