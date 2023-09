Πολιτική

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα είναι η διάσωση των εγκλωβισμένων (εικόνες)

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο επιχειρησιακό κέντρο της Λάρισας.

Προτεραιότητα αυτές τις μέρες είναι η διάσωση των εγκλωβισμένων στις περιοχές της Θεσσαλίας, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που είχε στη Λάρισα και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να υπακούν στις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα δήλωσε ότι έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, για να μπορέσει να διεκδικήσει τη μέγιστη δυνατή στήριξη, την οποία – όπως τόνισε - αξίζει να λάβει η πατρίδα μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, επίσης, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα δάνειο με πολύ ευνοϊκούς όρους, για άμεσες παρεμβάσεις στα έργα υποδομής.

«Πρώτη μας προτεραιότητα για τις επόμενες μέρες είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διασώσουμε τους συμπολίτες μας από μέρη στα οποία ενδεχομένως να κινδυνεύουν, είτε από αέρος, είτε χρησιμοποιώντας λέμβους, είτε ειδικά οχήματα του στρατού» είπε ο πρωθυπουργός. «Ήδη επιχειρούν 15 ελικόπτερα σε αυτή την προσπάθεια και τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεση μας διαρκώς και θα ενισχύονται. Το φαινόμενο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί ως προς τις βροχές και τις καταιγίδες όμως έχουμε ακόμη προβλήματα στη Λάρισα και στην απόληξη του Πηνειού καθώς ακόμα κατεβαίνουν νερά από τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί οπότε απαιτείται η μέγιστη δυνατή εγρήγορση και προφανώς και οι συμπολίτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας».

Τόνισε πως παράλληλα ξεκινάει άμεσα και η δρομολόγηση της διαδικασίας της αποκατάστασης των ζημιών και κυρίως της ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

«Είναι μία διαδικασία η οποία ξεκίνησε ήδη από σήμερα στις περιοχές που μπορούμε να παρέμβουμε. Και θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι η χώρα έχει και τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και το μηχανισμό γρήγορης αρωγής έτσι ώστε οι συμπολίτες μας οι οποίοι επλήγησαν να δουν γρήγορα την βοήθεια την οποία μπορεί να τους παρέχει το κράτος, έτσι ώστε να ξαναρχίσουν τις ζωές τους, να φτιάξουν τα σπίτια τους. Να μπορούν να πάρουν την οικοσκευή τους και οι επιχειρήσεις να αρχίσουν και πάλι να λειτουργούν», είπε ο κ. Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης με το Συντονιστικό Κέντρο στη Λάρισα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η θεομηνία στη Θεσσαλία είναι το ισχυρότερο καιρικό φαινόμενο στην ιστορία της Ελλάδας και έχει προκαλέσει πλημμύρες σε διπλάσια έκταση από αυτήν που είχε προκαλέσει η κακοκαιρία "Ιανός".

Απηύθυνε έκκληση για ενότητα απέναντι σε αυτή τη μεγάλη πρόκριση και υπογράμμισε: «Δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε εδώ και στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την πολύ μεγάλη θεομηνία και θα μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτά τα οποία η φύση με τόσο πρωτοφανή μανία κατέστρεψε».

