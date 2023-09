Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel” - Κικίλιας: 10 οι νεκροί της θεομηνίας και 4 οι αγνοούμενοι

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Λάρισα, αφού η πόλη βλέπει τη στάθμη των υδάτων στον Πηνειό να ανεβαίνει ώρα με την ώρα και ήδη έχει φτάσει στα 9,5 μέτρα.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την κακοκαιρία Daniel που πλήττει τη χώρα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Βασίλη Κικίλια, άλλοι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, και πλέον ο απολογισμός φτάνει τους 10, ενώ τέσσερις συμπολίτες μας αγνοούνται.

Παράλληλα όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει σε φράγμα και τόνισε: «Προσοχή στα fake news».

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν και πλέον οι προσπάθειες στρέφονται στις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων και αγνοουμένων.

Αγωνία για το τι θα αποκαλυφθεί κάτω από τις λάσπες και τα ύδατα που έπνιξαν τον θεσσαλικό κάμπο.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού:

«Σε αυτό το σημείο και με αφορμή σχετικές φήμες που κυκλοφόρησαν, να ξεκαθαρίσω ότι καμία απολύτως παρέμβαση του κεντρικού κρατικού μηχανισμού δεν έγινε σε οποιοδήποτε φράγμα στην περιοχή, που να προκάλεσε οποιαδήποτε ανακατεύθυνση των υδάτων.

Προσοχή λοιπόν στα fake news ιδιαίτερα όταν αφορούν σε ανθρώπινες ζωές, καθώς δημοσιεύτηκαν και αναδημοσιεύτηκαν ανυπόστατες πληροφορίες για νεκρούς, προκαλώντας μεγαλύτερη αγωνία και αναστάτωση στους ανθρώπους που ήδη δοκιμάζονται στις περιοχές. Από την πρώτη στιγμή ενημερώνουμε άμεσα με απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια για όλα τα συμβάντα.

Συνολικά λόγω της κακοκαιρίας Daniel, 10 συμπολίτες μας έχουν δυστυχώς χάσει τη ζωής τους και υπάρχουν επίσης 4 αγνοούμενοι στις περιοχές Βόλου και Πηλίου και ευχόμαστε να είναι καλά, όπως καλά στην υγεία τους βρέθηκαν οι χτεσινοί αγνοούμενοι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Μέχρι στιγμής, από προχτές που ξεκίνησε στα 14 χωριά η τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης με εναέρια και επίγεια μέσα έχουν γίνει 296 διασώσεις από τα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων και να σημειώσουμε ότι 150 από αυτούς τους συνανθρώπους μας είχαν ανάγκη άμεσης ιατρικής φροντίδας η οποία και τους παρασχέθηκε.

Επίσης 1.700 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία από επίγεια διασωστικά συνεργεία με λέμβους και οχήματα. Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 20 ελικόπτερα: 9 ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος, 7 ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων, 1 της Ελληνικής Αστυνομίας, και 3 ελβετικά ελικόπτερα που ήταν στη χώρα μας για κατάσβεση των πυρκαγιών χρησιμοποιούνται για τη διανομή φαγητού και νερών στα αποκλεισμένα χωριά.

Να πω για μια ακόμη φορά ότι τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων δε μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω ακραίων συνθηκών και έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, μέχρι χτες το μεσημέρι που μπόρεσαν να ξεκινήσουν οι πτήσεις. Επίσης στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 1.000 διασώστες της Πολιτικής Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως και χτες έτσι και σήμερα οι διασώσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και για όσο χρειαστεί.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες άνδρες και γυναίκες της Πυροσβεστικής και του Στρατού που παλεύουν μέσα στα νερά για ώρες προκειμένου να βοηθήσουν τους αποκλεισμένους και εγκλωβισμένους συμπολίτες μας Και ένα μεγάλο μπράβο στους εθελοντές στα χωριά που συνδράμουν με τα δικά τους μέσα, δείχνοντας ανθρωπιά και αλληλεγγύη».

