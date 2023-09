Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Κλειστά τα σχολεία εξαιτίας της θεομηνίας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

-

Μία εβδομάδα αργότερα μετατίθεται η έναρξη του σχολικού έτους στην περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Μετά από συνεννόηση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Θεσσαλίας λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, ανακοινώνεται με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Κικίλιας: Δέκα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, υπάρχουν 4 αγνοούμενοι

«Είμαστε σε επιφυλακή για τον Πηνειό, καμία παρέμβαση δεν έγινε σε φράγμα που να προκάλεσε ανακατεύθυνση στη ροή των υδάτων», τόνισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από προχθές ξεκίνησε σε 14 χωριά τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού και έχουν γίνει 296 διασώσεις, ενώ 1.700 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από επίγεια διασωστικά συνεργεία.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι επιχειρούν πάνω από 1.000 διασώστες της Πολιτικής Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

