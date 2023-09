Κόσμος

Ζελένσκι: Ο Πούτιν σκότωσε τον Πριγκόζιν

Τι είπε ο Ουκρανός πρέδρος για το αεροπορικό δυστύχημα που είχε ο Πριγκόζιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται πίσω από τον θάνατο του επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα τον περασμένο μήνα.

«Το γεγονός ότι (ο Πούτιν) σκότωσε τον Πριγκόζιν -τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε όλοι, όχι οποιουδήποτε άλλου είδους- δείχνει επίσης τον τρόπο σκέψης του και για το ότι είναι αδύναμος», είπε ο Ζελένσκι, χωρίς να δώσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό του αυτό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση για τον Ρώσο πρόεδρο στο Κίεβο.

