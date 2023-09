Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Καρδίτσα: Δύο ακόμη νεκροί στον Παλαμά

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα. Πόσοι άνθρωποι ακόμη αγνοούνται.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων της κακοκαιρίας Daniel σε Μαγνησία και Θεσσαλία. Δύο ακόμα νεκρές γυναίκες βρέθηκαν στον Παλαμά Καρδίτσας.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες.

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, είχε εντοπιστεί νεκρός επιχειρηματίας του Βόλου στην παραλία Ίσαλος.

Συνεχείς οι απεγκλωβισμοί κατοίκων στην Καρδίτσα

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η γιγάντια επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων, με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα ελικόπτερα και τα μηχανήματα του στρατού να επεμβαίνουν και να διασώσουν κόσμο.

Στο γήπεδο του Αστέρα Καρδίτσας συνεχώς προσγειώνονται ελικόπτερα με ανθρώπους που έχουν διασωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Παλαμά αλλά και της Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Ηλικιωμένοι κυρίως, αλλά και οικογένειες με παιδιά, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς παρέμειναν αβοήθητοι για ατελείωτες ώρες σε στέγες σπιτιών και υψηλότερα κτίρια, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και με το φόβο ότι δε θα τα καταφέρουν.

Κλειστά τα σχολεία σε Θεσσαλία και Σποράδες την επόμενη εβδομάδα

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της Θεσσαλίας και των Σποράδων, την ερχόμενη εβδομάδα, θα ανακοινώσουν από κοινού, σήμερα, η περιφέρεια Θεσσαλίας και το υπουργείο Παιδείας.

Η εξέλιξη είναι εύλογη καθώς ο κοινωνικός ιστός της Περιφέρειας - ακόμη και σε περιοχές που δεν επλήγησαν από τις πλημμύρες - βιώνει δραματικές στιγμές.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα επιχειρηθεί εκτίμηση της κατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί ποιά σχολεία θα ανοίξουν την μεθεπόμενη εβδομάδα.

